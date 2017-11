I gol arrivano tutti nella ripresa: apre le marcature Borja Garcia al 58', Stuani raddoppia all'83'. Nel finale l'inutile rete di Unal per l'1-2 finale.

E sono tre. Dopo il Deportivo La Coruña e il Real Madrid, il Girona si sbarazza anche del Levante e conquista la terza vittoria di fila in Liga. Sblocca il match Borja Garcia al 58' con un destro terrificante che sbatte sulla parte inferiore della traversa ed entra in rete. All'83' il raddoppio nasce da Portu, filtrante per Pons e tocco arretrato per Stuani che a porta vuota non può sbagliare. Per l'attaccante uruguaiano è il sesto gol in 9 presenze di campionato. A fissare il risultato sull'1-2 ci pensa Unal - all'esordio - che al 91' di testa sigla il gol della bandiera per il Levante.

Classifica Liga

Dopo questa vittoria il Girona sale al nono posto a quota 15 punti, il Levante resta invece 13esimo a 12 punti.