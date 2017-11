Abbiamo giocato il match dell'Artemio Franchi in anteprima su FIFA 18: il risultato è stato a dir poco inaspettato.

138 condivisioni 3 stelle

2 ore fa

Oggi alle ore 15 in Serie A va in scena la sfida tra Fiorentina e Roma valida per la dodicesima giornata. I giallorossi - con una partita in meno - sono quinti a quota 24 punti e vengono da tre vittorie di fila; la Viola è settima con 16 punti - gli stessi di Milan e Torino - ed è reduce dall'inaspettato ko in casa del Crotone. Lo scorso la gara del Franchi tra le due squadre finì 1-0 per i toscani, all'Olimpico s'imposero invece i capitolini con un netto 4-0. Nell'attesa del match, noi di FOX Sports abbiamo simulato la gara con joypad e console. Ecco come è andata a finire.

Serie A, il quadro della 12esima giornata