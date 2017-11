Eredivisie, il Feyenoord crolla in casa: l'Ajax vince il Klassieker 4-1

Dopo l'11esima giornata di Eredivisie l'Ajax resta secondo in classifica ma viene raggiunto a quota 22 dallo Zwolle e dall'AZ Alkmaar. L'Utrecht è invece settimo in con 17 punti.

Una sconfitta pesante, pesantissima. L'Ajax cade in casa contro l' Utrecht e incassa il terzo ko in Eredivisie . All'Amsterdam Arena finisce 2-1, decide una doppietta di Labyad intervallata dalla rete di Viergever.

