Jorgensen sblocca la partita, poi i padroni di casa rimontano con Meijers e Kanon. Nel finale il capitano dei biancorossi El Ahmadi firma il pareggio.

0 condivisioni 0 stelle

4 ore fa

Nell'11esima giornata di Eredivisie finisce 2-2 tra Ado Den Haag e Feyenoord. Dopo appena 4' i biancorossi vanno in vantaggio. Cross di Nieuwkoop per Jorgensen che spizza di testa e gonfia la rete. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 44' ed è spettacolo puro. Azione tutta di prima, alla fine El Khayati tocca per Meijers che col sinistro al volo la mette sotto all'incrocio. La rimonta si completa al 55': Jones esce male e si perde il pallone, Kanon ne approfitta e di testa firma il 2-1. Il forcing ospite porta i suoi frutti al minuto 86, quando il capitano El Ahmadi s'incunea in area di rigore e col destro buca Zwinkels.

Classifica Eredivisie

Il Feyenoord continua a rimandare l'appuntamento con la vittoria che manca dal 1° ottobre scorso, dallo 0-4 in casa dell'AZ Alkmaar. Per i campioni d'Olanda in carica, sesti con 18 punti, la vetta si allontana ogni giorno di più. L'Ado Den Haag sale invece all'11esimo posto a quota 14 punti.