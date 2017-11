Frenano Napoli e Inter, ne approfittano Juventus e Roma. Rinviata a data da destinarsi Lazio-Udinese.

un'ora fa

C'è sempre il Napoli al comando della classifica Serie A. I partenopei, reduci dal ko in Champions League contro il Manchester City, frenano 0-0 in casa del Chievo dopo le due vittorie consecutive su Genoa e Sassuolo ma mantengono un punto di vantaggio dalla Juventus. All'Allianz Stadium, contro il Benevento, i bianconeri terminano la prima frazione sotto nel punteggio prima di chiudere il match sul 2-1. Sono Higuain e Cuadrado a ribaltare il vantaggio di Ciciretti e a regalare il quarto successo di fila a Max Allegri.

Il terzo posto è ora occupato dall'Inter, che nel lunch match ha pareggiato 1-1 con il Torino (reti di Iago Falque ed Eder). Nella classifica Serie A i nerazzurri di Spalletti sono a +2 dalla Lazio, fermata dal temporale che si è abbattuto sulla Capitale poco prima della partita dell'Olimpico. La gara contro l'Udinese è stata rinviata a data da destinarsi dall'arbitro Banti, dopo due ricognizioni tra le 15 e le 15.30.

Come i biancocelesti, anche la Roma dovrà recuperare una partita, quella con la Sampdoria inizialmente programmata per la 3° giornata. I giallorossi, intanto, superano 4-2 la Fiorentina al termine di una gara combattutissima in cui sono andati in rete Gerson (due volte), Veretout, Simeone, Manolas e Perotti.

Classifica Serie A: vittorie importanti di Juventus e Roma

Tra i risultati della domenica pomeriggio c'è anche il 2-1 del Cagliari ai danni del Verona. Alla Sardegna Arena i rossoblù ribaltano il vantaggio ospite di Bruno Zuculini con Ceppitelli e Faragò e salgono al tredicesimo posto della classifica Serie A, in attesa dei due posticipi Atalanta-Spal (alle ore 18) e Sassuolo-Milan (20.45).

Negli anticipi del sabato, infine, ricordiamo lo 0-2 tra Genoa e Sampdoria, firmato da Gaston Ramirez e Quagliarella, e il 2-3 del Crotone a Bologna: agli emiliani non basta la doppietta di Verdi, i Nicola boys festeggiano grazie al calcio di rigore di Trotta e ai due gol di Budimir, al terzo centro nelle ultime due gare.