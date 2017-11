Antonio Conte è il prescelto per la panchina del Milan: il tecnico italiano potrebbe arrivare già quest'anno qualora il Chelsea decidesse di esonerarlo anzitempo.

0 condivisioni 0 stelle

8 minuti fa di Massimiliano Rincione

Antonio Conte sarà l'allenatore del Milan a partire da giugno 2018. La notizia, riportata da Sky Sport, conferma i contatti tra persone vicine al club rossonero e l'ex commissario tecnico della Nazionale, oggi alla guida di un Chelsea che stenta sia in campionato che nelle coppe. Calciomercato sempre in movimento per il Diavolo, che getta già adesso le basi per la panchina del futuro che potrebbe tuttavia divenire anche quella del presente con tutta una serie di incastri che legano a doppio filo l'ex allenatore della Juventus e Vincenzo Montella.

Limbering up ahead of #SassuoloMilan ⚽️

Il risveglio muscolare dei rossoneri a poche ore dal match del Mapei Stadium #ForzaMilan pic.twitter.com/2Vii0yfAAC — AC Milan (@acmilan) November 5, 2017

Qualora il Chelsea non riuscisse a venir fuori dal periodo negativo, l'esonero di Conte sarebbe inevitabile. Qui entra in gioco prepotentemente il Milan: con il mister leccese silurato da Abramovich, i rossoneri proverebbero ad anticipare i tempi per l'arrivo del nuovo tecnico, specie qualora Vincenzo Montella continuasse a non raccogliere risultati soddisfacenti.

Antonio Conte assiste sconsolato alla disfatta del suo Chelsea contro la Roma, vincente 3-0 sui Blues nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

Con un eventuale addio ai Blues le strade del Milan e di Conte sarebbero dunque destinate ad incontrarsi ben prima della prossima sessione estiva di calciomercato, con il neo-allenatore che incarnerebbe appieno il profilo internazionale che Fassone e Mirabelli cercavano. L'eventuale arrivo a stagione in corso, d'altronde, permetterebbe all'ex ct di cominciare a coltivare il proprio progetto tattico con parsimonia, cercando di amalgamare il gruppo al meglio e provando a rimettersi in carreggiata per una rincorsa europea ora più complicata che mai.

Calciomercato Milan: le necessità di Conte

Con Antonio Conte in panchina già a stagione in corso, va da se come le necessità del Milan cambierebbero anche in sede di calciomercato: possibile infatti che il tecnico possa richiedere interpreti diversi per mettere in campo il proprio impianto tattico. Con una squadra sterile in fase d'attacco e degli esterni decisamente poco pungenti, l'attuale tecnico del Chelsea potrebbe avere non poche difficoltà a schierare il proprio 3-4-3 - o una delle sue varianti -, che già stenta sotto la gestione Montella.

Non resta dunque che attendere le prossime giornate per capire se e quando ci saranno i presupposti per assistere ad un possibile addio del mister pugliese alla fredda Londra, con i rossoneri che, eventualmente, termineranno la stagione senza ulteriori stravolgimenti in seno alla panchina - con la soluzione interna Gattuso pronta a subentrare in caso di addio all'Aeroplanino -. Già a partire dalla prossima annata però toccherà ad Antonio Conte tentare di riportare il Milan in alto, nella speranza che i sacrifici della nuova proprietà cinese vengano finalmente ripagati sul campo.