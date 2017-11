Da un momento all'altro Zentner è diventato famoso in tutto il mondo: colpa di un'illusione ottica per la quale ha confuso il dischetto del rigore con la palla...

0 condivisioni 0 stelle

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Basta un’illusione ottica per diventare famosi in tutto il mondo. Specie con i social capaci di rendere virali episodi del genere. Il 23enne Robin Zentner la stava per combinare grossa. Durante la partita di Bundesliga fra il suo Mainz e il Borussia Moenchengladbach ha commesso un errore davvero unico.

Eppure la situazione era una delle più classiche. Il difensore centrale passa la palla indietro al proprio portiere, lui la controlla e imposta nuovamente l’azione. Al momento di calciare il pallone però Zentner è impallidito: la sfera non c’era più, lui ha di fatto dato un calcio all’aria. Lars Stindl, avversario di giornata, stava per approfittarne, ma il Mainz si è salvato.

L’errore di Zentner quindi non è stato fatale, ma è comunque il filmato più visto dell’ultima giornata di Bundesliga. Non solo: perché è diventato virale in tutto il mondo. Non c’è giornale (non solo sportivo) che non abbia pubblicato l’accaduto. Più di qualsiasi altro gol. Perché una roba così non si era mai vista.

Mainz keeper Zentner mistaking the penalty spot for the ball is glorious.

(🎥- @sophstter) pic.twitter.com/oyBmj0PbcA — Away Day Bible (@AwayDayBible) November 4, 2017

Bundesliga, il clamoroso errore di Zentner

Ma cosa è successo? Semplice, Zentner aveva stoppato il pallone sul dischetto del rigore, senza accorgersi che in realtà la palla aveva continuato a rotolare. Il portiere del Mainz ha quindi confuso il bianco del dischetto con quello della palla. Una svista clamorosa, che per sua fortuna non ha avuto conseguenze. Proprio Zentner ha spiegato come è nato l’errore:

Ho stoppato la palla e la volevo passare ai miei compagni, ma improvvisamente la palla non c'era più. Mi sono confuso con il dischetto del rigore, perché ha lo stesso bianco della palla. Temo che diventi virale sui social. Un giorno saprò riderci anche io.

30' Se lió Zentner 😅, perdió el balón de vista, pero @stindl28 no logró aprovecharlo. Se salva el Mainz... por ahora... 😏 pic.twitter.com/YYnxCtyA7X — Borussia (@borussia_es) November 4, 2017

Il suo compagno di squadra Brosinski lo ha preso in giro (bonariamente) pubblicamente. Anche perché la giornata di Bundesliga per il Mainz si è comunque chiusa con un pareggio prezioso. Si può scherzare sugli errori:

Dopo ogni partita analizziamo gli errori con la video-analisi. Voglio proprio vedere nel dettaglio cosa è successo.

Basta un’illusione ottica per diventare famosi in tutto il mondo.