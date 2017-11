Apre Geiger, poi l'attaccante si scatena con una doppietta nel secondo tempo. Nagelsmann in zona Europa, Stöger ultimissimo dopo 9 sconfitte.

0 condivisioni 0 stelle

55 minuti fa di Antonio Gargano

La domenica di Bundesliga premia l'Hoffenheim formato trasferta. Al Rhein-Energie Stadion, la squadra di Nagelsmann batte 3-0 il Colonia e torna nei piazzamenti europei. Il gol di Geiger nel primo tempo e la doppietta di Sandro Wagner nella ripresa valgono la quinta vittoria in campionato.

Geiger lancia l'Hoffenheim

L'ultimo posto in classifica mette alle strette i padroni di casa, ma sono gli ospiti a cominciare meglio. Demirbay sfiora il palo dopo un ottimo aggancio e tiro, la risposta del Colonia arriva con Olkowski che impegna Baumann. L'Hoffenheim, però, dimostra di essere più efficace e trova il gol dopo 10 minuti: Geiger buca la difesa, si presenta davanti a Horn e non sbaglia. La squadra di Stöger prova a reagire e lo fa con un tiro impreciso di Bittencourt, ma gli uomini di Nagelsmann sfiorano il raddoppio con Amiri e Sandro Wagner. Stavolta, Horn salva tutto e tiene in vita i suoi. L'ultima occasione illude il Rhein-Energie Stadion: Osako prende la mira dalla distanza, ma il pallone si stampa sul palo.

41 Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim - Bundesliga 2017/2018-foto-42

Chiudi 1 di 41

Il Colonia crolla, Sandro Wagner la chiude

Si ricomincia con l'Hoffenheim padrone del campo e sempre più pericoloso del Colonia, nonostante il brivido alla fine del primo tempo. Uth impegna Horn, che para un tentativo dal limite dell'area, poi arriva il raddoppio. Intervento di Olkowski, per Aytekin è rigore. Sandro Wagner si presenta dagli 11 metri e spiazza il portiere incrociando col destro. Il 2-0 taglia le gambe ai padroni di casa, ma è proprio Olkowski che cerca di rimediare: conclusione dal limite, Baumann mette in corner. Ci prova anche Jojić, ma il portiere ospite è ancora una volta decisivo. Le occasioni per riaprirla non mancano, la precisione invece sì: Guirassy ha la palla dell'1-2 in piena area, ma non inquadra la porta. Nel momento di maggior sforzo, arriva il tris che chiude la partita: Kramarić vede Sandro Wagner sul secondo palo, sinistro schiacciato e 3-0 che chiude la pratica. È l'ultimo squillo prima del fischio finale.

Le vittorie dell'Hoffenheim salgono a 5, il quinto posto dietro Borussia Dortmund e Schalke allarga la lotta per i piazzamenti in Champions League. Per il Colonia è notte fonda: 9 sconfitte su 11, ultimo posto con soli 2 punti.