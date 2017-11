Aveva sempre problemi alle unghie, anche con scarpe fatte su misura, così il difensore ha deciso di giocare con calzature tagliate all'altezza degli alluci.

di Luca Guerra

Nome: Mats. Cognome: Hummels. Luogo di nascita: Bergisch Gladbach, Germania. Data di nascita: 16 dicembre 1988. Segni particolari: scarpe da calcio tagliate all'altezza degli alluci. Suona strano, ma una sintetica carta d'identità del difensore centrale della nazionale tedesca e del Bayern Monaco potrebbe suonare proprio così. A rivelarlo è stato l'inserto sportivo del quotidiano Bild.

Da qualche tempo, infatti, il difensore con la maglia numero 5 utilizza delle particolari calzature durante le partite disputate con la maglia del Bayern Monaco, non ultima la vittoria per 3-1 ottenuta nell'ultimo turno di Bundesliga in casa del Borussia Dortmund. Una scelta dettata da alcune lesioni emerse sulla parte finale dei suoi piedi. Il difensore ha così pensato che la soluzione migliore sarebbe stata quella di dare un taglio alle sue scarpe da gioco, per permettere ai suoi piedi di respirare meglio. Una scelta che per lo stesso Hummels non condiziona affatto le giocate in campo.

Non ha alcun impatto sul mio rendimento in campo, entrambe le dita sono leggermente lesionate al momento, anche in questo modo.

Il colpo in casa del Borussia Dortmund ha spinto il Bayern Monaco sempre più in vetta alla classifica della Bundesliga, con quattro punti di vantaggio sul Lipsia e un +6 sui gialloneri guidati da Bosz, sconfitte nell’arco di una settimana. L’ottimo rendimento di Hummels è uno dei segreti della rosa allenata da Jupp Heynckes, nonostante le particolari calzature. Sulle quali il calciatore ha anche scherzato al fischio finale:

Forse sarà un nuovo modello di scarpe che verrà sviluppato in futuro.

Bayern Monaco, Hummels usa scarpe tagliate: il rendimento del difensore è migliorato

Una scelta, quella di Hummels, maturata solo da qualche settimana. A confermarlo sono alcune foto postate dallo stopper su Instagram un mese fa, quando viveva il ritiro con la Germania.

Letztes Training vor dem letzten Qualispiel/Last Training before the last qualifier Wanna make it 10 of 10 A post shared by Mats Hummels - Bruder von JH17 (@aussenrist15) on Oct 7, 2017 at 1:11pm PDT

La crescita del rendimento di Hummels non si può certo spiegare solo con il "taglio" dato alle sue scarpe da gioco: all'attrezzo del mestiere il 28enne approdato al Bayern Monaco nel luglio 2016 dopo diversi anni da colonna del Borussia Dortmund ha affiancato maggiore serenità, dopo i mesi complicati vissuti sotto la guida di Carlo Ancelotti, nei confronti del quale il difensore tedesco era stato molto critico.

I numeri dicono molto sulla stagione di Hummels: 15 presenze stagionali, 3 reti, un assist e leadership difensiva ritrovata. Così, se la vera impresa per il Bayern Monaco, reduce da cinque titoli nazionali consecutivi, non sarà vincere ancora la Bundesliga ma riuscire a perderla, per Mats una certezza c'è già: è tornato quello ammirato per lungo tempo tra i migliori difensori d'Europa. Tra i segreti, anche quel buco nelle scarpe da gioco.