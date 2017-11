Allerta arancione dalle 21: il rinvio sarebbe stato previsto solo in caso di bollino rosso.

un'ora fa di Paolo Gaetano Franzino

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 - Genoa-Sampdoria si giocherà nonostante l'allerta meteto. Lo ha deciso il Comune che lo ha prontamente comunicato al Coc.

C'è in arrivo una perturbazione atlantica molto forte - ha spiegato Federico Grasso dell'Arpal - a partire dal tardo pomeriggio per intensificarsi durante la nottata. Alle 21 è previsto il momento cruciale: l'allerta proseguirà fino a domani alle 15.

Poco dopo l'inizio del match è quindi previsto un forte temporale. La speranza è che il campo regga e il match possa concludersi regolarmente.

⚽️ Genoa 🆚 Sampdoria

🗓 Sabato 4 novembre

⏰ Ore 20.45

📍 Stadio Luigi Ferraris



— Genoa CFC (@GenoaCFC) October 31, 2017

Il derby Genoa-Sampdoria è a rischio per allerta meteo. Il posticipo del sabato della 12° giornata di Serie A potrebbe essere rinviato a causa dei temporali che secondo le previsioni si abbatteranno in serata sulla Liguria, anche se, dalle ultime voci, sembra probabile il regolare svolgimento del match.

L'interrogativo sulla disputa della gara verrà risolto in questi minuti: fondamentali saranno, in questo senso, le decisioni prese dal COC (il Centro Operativo Comunale, ndr) e dalla Protezione Civile. Alle 18 è attualmente prevista una conferenza stampa, solo in quel momento sapremo con certezza se il 69° Genoa-Sampdoria in Serie A sarà rinviato o meno. Poco fa il COC ha dato il via libera: almeno secondo il Comune di Genova, dunque, non ci sarebbero problemi tali da impedire la sfida.

Adesso il colore dall'allerta meteo è giallo, da quanto emerge dalle previsioni si trasformerà in arancione a partire dalle 21. Col rosso il derby sarebbe sicuramente rinviato. Questo il dettaglio dell'allerta, comunicato in mattinata dalla Protezione Civile:

sulla riviera di Ponente (da Ventimiglia a Noli) e relativi bacini marittimi: allerta gialla dalle 18 di sabato alle 15 di domenica

sulla riviera centrale (da Spotorno a Camogli inclusa Genoa) e su tutti i bacini padani della regione: allerta gialla dalle 18 alle 21 di sabato; allerta arancione dalle 21 alle 15 di domenica

sulla riviera di Levante (da Portofino a Sarzana) e relativi bacini marittimi: allerta gialla dalle 18 alle 24 di sabato; allerta arancione dalle 00 alle 15 di domenica; allerta gialla dalle 15 alle 18 di domenica.

Serie A, Genoa-Sampdoria: già due rinvii negli ultimi sette anni

Copyright GettyImages Gennaio 2015: il derby tra Genoa e Sampdoria viene rinviato per pioggia

Negli ultimi diciassette anni, Genoa-Sampdoria è stata rinviata in tre occasioni. Nel novembre del 2000 e nel febbraio del 2015 fu la pioggia a rendere impraticabile il terreno del Luigi Ferraris, mentre nel dicembre 2010 fu colpa della neve. Quest'anno, in Serie A, i blucerchiati hanno già saltato una partita, quella contro la Roma, inizialmente in programma per sabato 9 settembre. Anche in quel caso fu decisiva l'allerta meteo.

Genoa-Sampdoria, le probabili formazioni

In attesa della decisione ufficiale, questi dovrebbero essere gli schieramenti delle squadre.

Nel Genoa, Juric ritrova Veloso, vicino a lui agirà uno tra Bertolacci e Omeonga. Ballotaggio anche sulla fascia destra, dove la presenza di Lazovic è insidiata dall'ex Frosinone Aleandro Rosi. Due dubbi anche per Giampaolo: Ramirez o Caprari sulla trequarti, Bereszynki o Sala in difesa. Favoriti i due stranieri.

Genoa (3-4-3): Perin; Izzo, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Veloso, Bertolacci, Laxalt; Rigoni, Lapadula, Taarabt. All.: Juric.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynki, Silvestre, Ferrari, Strinic; Praet, Torreira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Zapata. All.: Giampaolo.