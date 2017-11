I ciociari soffrono ma vincono lo scontro diretto in casa, superando il Palermo in testa al campionato. Volano Cremonese e Venezia, si risolleva la Pro Vercelli.

3 ore fa di Daniele Minuti

Il campionato cadetto si conferma estremamente emozionante anche nel 13esimo turno e in un sabato pomeriggio ricco di gol ed emozioni, il risultato più importante è quello del Frosinone, che batte il Parma nello scontro diretto e si porta in testa alla classifica di Serie B.

I ciociari hanno approfittato del pareggio dell'ormai ex capolista Palermo nell'anticipo di venerdì sera contro il Pescara per scavalcare i rosanero e portarsi da soli al primo posto. Tutto ovviamente in attesa della partita dell'Empoli, che si giocherà domani alle 17:30, coi toscani che potrebbero agganciarli a 23 punti.

Nelle altre partite, vittorie molto importanti per Venezia e Cremonese, che si portano a pari punti al terzo posto della classifica di Serie B. Successo fondamentale anche per la Pro Vercelli, che in un colpo solo aggancia Ternana, Ascoli e Cesena a 13 punti.

Ecco i risultati finali di questi 8 match di giornata validi per il 13° turno della #SerieB ConTe.it. pic.twitter.com/7h5aQYOVy0 — Lega B (@Lega_B) November 4, 2017

Classifica Serie B e risultati della 13a giornata

La vittoria del Frosinone contro il Parma arriva dopo una partita di sofferenza: i laziali erano andati in vantaggio di due gol dopo solamente 26 minuti con Maiello e Ciano. Ma la squadra di Longo è andata nel pallone alla mezz'ora, complice l'infortunio al ginocchio (che sembra piuttosto grave) subito da Sammarco. Pochi minuti dopo il Parma ha accorciato le distanze grazie ad un autogol dello stesso Maiello, ma nonostante il forcing non è riuscito ad agguantare il pareggio.

Nel pomeriggio sono arrivate due clamorose rimonte per Venezia e Cremonese: i ragazzi di Inzaghi sono andati sotto all'85esimo in casa del Brescia, ma in 4 minuti hanno ribaltato il risultato con le reti di Pinato e Falzerano. Ancor più incredibile l'impresa dei grigiorossi, capaci di recuperare uno svantaggio di due gol nella trasferta di Foggia, vincendo poi per 3-2 grazie al gol di Piccolo.

Nelle altre partite del pomeriggio, bene il Carpi che aveva subito anch'esso una rimonta (da 2-0 a 2-2) contro l'Ascoli, ma è poi riuscito a prendere di nuovo il largo e a vincere per 4-2. Nelle retrovie, vittoria fondamentale della Pro Vercelli che vince per 1-0 il derby piemontese in casa del Novara, conquistando 3 punti pesanti in chiave salvezza. Infine Cittadella-Ternana, Salernitana-Bari e Virtus Entella-Cesena sono terminate tutte con un pareggio.

Pescara-Palermo 2-2

Brescia-Venezia 1-2

Carpi-Ascoli 4-2

Cittadella-Ternana 1-1

Virtus Entella-Cesena 2-2

Foggia-Cremonese 2-3

Frosinone-Parma 2-1

Novara-Pro Vercelli 0-1

Empoli-Spezia domenica, ore 17:30

Perugia-Avellino lunedì, ore 20:30

Il Frosinone vola al primo posto da solo, in attesa dell'Empoli

Il Palermo, dopo il pareggio di venerdì, perde la testa della classifica di Serie B. Il Frosinone potrebbe essere agganciato dall'Empoli, che domenica alle 17:30 gioca in casa contro lo Spezia.