La 14esima giornata del campionato cadetto prenderà il posto della Serie A con le partite di sabato e domenica.

3 ore fa di Marco Ercole

Archiviata la 13a giornata del campionato cadetto, il prossimo turno Serie B, il quattordicesimo, si sostituirà in un certo senso alla Serie A, ferma per la sosta delle nazionali.

Non ci sarà dunque il solito programma “spezzatino” dal venerdì al lunedì, con la maggior parte delle partite concentrate al sabato pomeriggio.

Gli anticipi saranno tre, tutti il sabato e in tre orari diversi (15, 18 e 20.30). Poi ci sarà il lunch match della domenica, sei gare alle 15 come una volta e, per concludere il prossimo turno Serie B, il posticipo serale delle 20.30, con il Pescara di Zeman che andrà a fare visita al Bari.

Ecco i risultati finali di questi 8 match di giornata validi per il 13° turno della #SerieB ConTe.it. pic.twitter.com/7h5aQYOVy0 — Lega B (@Lega_B) November 4, 2017

Prossimo turno Serie B, tre anticipi il sabato

Si parte dunque il sabato, con l’anticipo delle 15 tra la Pro Vercelli e l’Empoli, si prosegue poi il programma del prossimo turno Serie B con la partita delle 18 tra Avellino e Virtus Entella.

Il sabato del campionato cadetto si conclude infine alle 20.30, con il capolista Frosinone che, dopo aver battuto 2-1 il Parma, va a La Spezia per tentare di consolidare il primo posto, nella partita che al momento mette più punti di distacco tra le due squadre. Il fatto che siano appena 9, rende bene l'idea dell'equilibrio di questo campionato.

FULL TIME

L'abbiamo portata a casa con il cuore 💛💙#noisiamoilfrosinone pic.twitter.com/HMMkpWTa5Q — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) November 4, 2017

Chiude il Pescara di Zeman a Bari nel posticipo

Passiamo così alla domenica, secondo e ultimo giorno di questo 14esimo turno di Serie B. Il programma prevede già alle 12.30 il match affascinante tra il Venezia di Pippo Inzaghi e il Perugia.

Si prosegue poi con le partite delle 15: fari puntati ovviamente a Cremona, dove scende in campo il Palermo, reduce dal pareggio in casa di Zeman nell’ultima giornata.

Poi sempre alle 15, la Salernitana va a Cesena per tentare di mettere alle spalle la delusione del gol subito all'ultimo minuto dal Bari. Poi Ternana contro Novara, il Parma a Cittadella, l'Ascoli ospita il Foggia e il Carpi se la dovrà vedere con il Brescia. A concludere ufficialmente il 14esimo turno del campionato di Serie B sarà infine Zeman con il suo Pescara, che nel posticipo delle 20.30 sarà di scena in Puglia contro il Bari di Fabio Grosso.

La classifica

Frosinone 23; Palermo 22; Cremonese e Venezia 21; Bari, Empoli*, Salernitana e Parma 20; Carpi 19; Cittadella 18; Novara e Pescara 17; Avellino* e Brescia 16; Perugia*, Entella, Spezia* e Foggia 14; Pro Vercelli e Ternana 13.

*Una partita in meno