De Roon può sbloccarsi con la Spal, una squadra che ha già portato fortuna a Douglas Costa e Poli.

4 ore fa di Marco Ercole

Dopo avervi dato i nostri consigli in porta e in difesa per la formazione del Fantacalcio della 12a giornata di Serie A, siamo arrivati al momento dei centrocampisti che secondo noi potrebbero dare qualche soddisfazione, più che altro dal punto di vista dei bonus.

La curiosità di questa edizione della rubrica di FOX Sports sul Fantacalcio è che, in un modo o nell'altro, tutti e tre i nomi che vi proponiamo hanno in qualche modo a che vedere con la Spal.

Come Andrea Poli, ad esempio, che affronta per la prima volta in carriera il Crotone in campionato. Contro i calabresi ha giocato solo una volta, in Coppa Italia con il Milan, e in quell’occasione riuscì a servire l’assist per il momentaneo 1-0 di Luiz Adriano. In questo campionato è già andato a segno contro la Spal, contro i calabresi può essere l’occasione giusta per concedere il bis.

Pianeta Fantacalcio, 12a giornata: chi schierare a centrocampo

Situazione simile per Douglas Costa, cui Allegri sembra intenzionato a dare fiducia nella partita con il Benevento. Anche lui finora è riuscito a centrare solo una volta il bersaglio da quando si è trasferito alla Juventus (contro la Lazio) e quale migliore occasione della sfida con i campani per acquisire fiducia in se stesso e provare a scalare le gerarchie del tecnico toscano.

Oltretutto, nell’ultima partita con una neo-promossa (la Spal, appunto, alla decima giornata), il brasiliano ha giocato per 90 minuti servendo anche due assist: il bonus, insomma, potrebbe essere dietro l’angolo.

Ultimo consiglio che vi diamo per il centrocampo è l’olandese Marten de Roon, reduce dalla sua migliore annata dal punto di vista realizzativo (5 gol con il Middlesbrough tra Premier League ed FA Cup). Dal momento del suo ritorno all’Atalanta non è ancora riuscito a regalare un bonus in sede di fantacalcio, ma solo tre malus derivati dalle ammonizioni rimediate. Gasperini gli sta dando sempre più spazio, quella con la Spal (vero portafortuna di questa edizione di consigli) può essere la partita giusta per sbloccarsi.

