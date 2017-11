I nostri suggerimenti per i vostri tridenti offensivi: Kalinic nel posticipo con il Sassuolo, Zapata nel derby della Laterna e Farias in casa contro il Verona.

5 ore fa di Carlo Roscito

Ci siamo, è il giorno in cui scatta la dodicesima giornata di campionato. E questo è l’articolo in cui - se ancora non avete schierato la vostra formazione al Fantacalcio - vi suggeriamo tre nomi da impiegare in attacco. Cercando, come sempre, di non essere scontati con i consigli…

Un week-end che vede a rischio l’impiego di Immobile, al momento capocannoniere della Serie A con 14 gol e alle prese con un affaticamento muscolare che gli potrebbe fare saltare la partita con l’Udinese.

L’attaccante della Lazio dovrebbe stringere i denti e tentare il recupero in tempo per guidare il reparto avanzato biancoceleste. Ma si deciderà tutto nell'ultimissima rifinitura. Insomma, se lo avete in rosa non lasciatelo fuori per poi vederlo giocare dal 1’ e magari segnare così come ha quasi sempre fatto da agosto fino a Benevento.

Pianeta Fantacalcio, 12a giornata: quali attaccanti schierare?

Il primo nome per l'attacco è quello di Diego Farias, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Sau e fare coppia con Pavoletti nella partita casalinga tra Cagliari e Verona. Il brasiliano non ha ancora realizzato un gol in questo campionato (in totale 3 assist, l'ultimo nella trasferta di domenica scorsa con il Torino). Contro l'Hellas, una delle difese più perforate del campionato, potrebbe sbloccarsi e regalarvi il +3 al Fantacalcio.

Diego Farias, 27 anni, ancora a secco in questo campionato: con il Verona la volta buona?

Il secondo nome è il primo tra i 3 proposti a scendere in campo, nell'anticipo serale tra Genoa e Sampdoria. Puntiamo su Duvan Zapata: il colombiano è in un ottimo stato di forma (4 gol e 3 assist finora), per lui si tratta del primo derby della Laterna. Ci aspettiamo un suo timbro che trascini i blucerchiati nelle zone che contano della classifica.

Duvan Zapata, 26 anni, esulta dopo il gol realizzato al Chievo nell'ultima giornata

Il terzo e ultimo (anche in ordine temporale) è Nikola Kalinic, impegnato nel posticipo della dodicesima giornata sul campo del Sassuolo. Il Milan ha bisogno di punti, la panchina di Montella è a rischio, l'ex Fiorentina ha il compito di portare fuori dalle acque agitate sia la squadra, sia l'allenatore. Scommettiamo in modo convinto su un suo gol domenica sera.

