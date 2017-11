La squadra di Emery strapazza l'Angers ed è sempre primo in classifica: segnano Mbappé (doppietta), Draxler e Cavani (doppietta) che raggiunge quota 101 gol in Ligue 1.

16 minuti fa

Un'altra prova di forza. Il Paris Saint-Germain stravince 5-0 in casa dell'Angers nel match valido per la dodicesima giornata di Ligue 1. Al 5' Mbappé apre le marcature allo stadio Jean-Bouin con un tocco volante su assist di Dani Alves. Che al 14' si ripete e sforna un altro assist per Draxler, bravissimo a superare Michel con un pallonetto. Al 30' contropiede fulmineo dei parigini, Mbappé s'invola sulla fascia sinistra e una volta in area serve col tacco Cavani: destro di prima intezione e il tris è cosa fatta.

Nella ripresa il PSG non si ferma e al 60' arriva il poker. Filtrante di Draxler per Cavani, controllo a seguire e gran destro sotto la traversa: per il Matador sono 101 le reti segnate in Ligue 1, un traguardo raggiunto anche in Serie A con le maglie di Palermo e Napoli (stesso record è detenuto anche da Ibrahimovic - più di 100 gol in Serie A e Ligue 1 - e Higuain - più di 100 gol in Liga e Serie A -). Nel finale arriva la rete del definitivo 5-0 di Mbappé, che viene servito da Lucas, si presenta davanti a Michel e lo salta depositando il pallone in rete.

Classifica Ligue 1

Il Paris Saint-Germain resta primo in classifica con 32 punti, a +4 sul Monaco vittorioso 6-0 sul Guingamp. L'Angers resta 14esimo con 13 punti.