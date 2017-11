La squadra del Cholo Simeone continua a non convincere sul piano del gioco ma coglie tre punti fondamentali nel finale: decide una perla del ghanese su punizione.

Una sola vittoria nelle ultime otto partite tra Liga, Champions League e Coppa del Re. Con questo misero score, l'Atletico Madrid di Simeone fa visita al Deportivo La Coruna del neo allenatore Cristobal Parralo, squadra rigenerata dal cambio di guida tecnica che ha portato subito una vittoria 3-1 sul campo del Las Palmas.

Al termine di 90 minuti non propriamente spettacolari, la sfida del Riazor viene decisa da una perla su punizione di Thomas a tempo scaduto. Risultato pesantissimo per i Colchoneros, apparsi poco brillanti per buona parte del match. Per il Depor, ad ogni modo, segnali molto incoraggianti che esaltano il lavoro del nuovo tecnico. I punti in campionato rimangono 11, +5 sul terzultimo posto.

Tre punti che invece portano l'Atleti a quota 23, -4 dal Valencia e -5 dal Barcellona (impegnato questa sera con il Sivgilia) e che danno fiducia in vista della prossima partita di Liga. Dopo la sosta, infatti, al Wanda Metropolitano va in scena il derby contro il Real Madrid.

La cronaca di Deportivo vs Atletico Madrid

Non succede niente di particolarmente significativo, nella prima metà del primo tempo. L'Atletico Madrid fa girare palla meglio di quanto fatto nelle ultime apparizioni, ma appare comunque un gioco prevedibile e piuttosto sterile. Per contro, il Deportivo gioca con sicurezza aggredendo alto gli avversari creando qualche pericolo con Bakkali (particolarmente ispirato quest'oggi). In soli dieci giorni Cristobal Parralo sembra davvero aver cambiato questa squadra.

La ripresa

Dopo neanche 30 secondi ci prova subito Griezmann ad accendere la scintilla, entrando in area palla al piede e impegnando Pantilimon con il destro: è questo il primo tiro in porta della partita tentato dall'Atletico Madrid. Cinque minuti più tardi si fa vedere anche il neo entrato Nico Gaitan, con un mancino da fuori area interessante mandato in angolo dal portiere del Deportivo.

La risposta dei padroni di casa arriva direttamente da calcio d'angolo, ma fortunatamente per il Cholo il colpo di testa di Guilherme termina a lato. Per arrivare al gol partita bisogn aspettare fino al 91', quando Thomas decide il match con un calcio di punizione di rara bellezza dal limite dell'area. Il secondo gol in Liga del ghanese è pesantissimo e fa impazzire di gioia il Cholo, incontenibile in panchina.