Gol, spettacolo e tante emozioni nell'anticipo dell'11esima giornata di Liga. Al Benito Villamarin si affrontavano Betis e Getafe che hanno dato vita a un match entusiasmante terminato sul 2-2. Gli ospiti hanno sbloccato il match al 18' grazie al colpo di testa di Bergara. Il raddoppio è arrivato al 34' con Portillo. Nella ripresa gli andalusi hanno iniziato la rimonta al 68' per merito del solito Sanabria (entrato al 63' al posto di Camarasa), arrivato al 7° gol in campionato. Il pareggio è opera di Boudebouz che all'87' gonfia la rete con uno splendido destro da fuori area.

