Un gran gol dell'attaccante venezuelano decide la sfida del Mendizorrotza e regala la seconda vittoria a De Biasi. Ospiti in dieci dal 39' per l'espulsione di Hermoso

2 ore fa

Bastano 45 secondi a Christian Santos per gonfiare la rete e decidere il match tra Alaves ed Espanyol valido per l'11esima giornata di Liga. Il venezuelano sblocca il match con un fantastico sinistro al volo e regala tre punti importantissimi a De Biasi, adesso lontano due punti dalla salvezza. I catalani hanno giocato in 10 uomini dal 39' per l'espulsione di Hermoso, cacciato per doppio giallo a causa di una gomitata. L'Espanyol resta inchiodato a 13 punti al 10° posto in classifica.

