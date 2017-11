Il campione portoghese è testimonial di ROC Live Life Loud, brand di cuffie e auricolari: nell'ultimo spot si è cimentato in una particolare lezione di fitness.

6 ore fa di Luca Guerra

In un momento non semplice per il suo rapporto con la porta avversaria, con una sola rete all'attivo in Liga e ben 6 realizzate in 4 incontri di Champions League, e per il Real Madrid, ko contro il Tottenham in coppa e a -8 dal Barcellona in campionato, Cristiano Ronaldo ha dimostrato di aver affinato altre doti, lontane dal terreno di gioco: quelle di attore.

Da più di due anni, infatti, CR7 è testimonial di ROC Live Life Loud, brand di cuffie e auricolari: nell'ultimo spot pubblicitario al quale si è prestato, il 32enne portoghese è in compagnia dell’attore americano Christian Busath che cerca di coinvolgere la star del Real Madrid a mettere in atto alcuni esercizi utili per la ginnastica mattutina.

Nello spot Cristiano Ronaldo viene dipinto in un periodo non semplice della propria vita.

Cristiano è in una fase complicata della sua vita. Non è in forma, non mangia del cibo sano. Abbiamo bisogno di trovare il golden gol.

Per questo l'attaccante portoghese si affida a Busath, personal trainer d’eccezione che lo porterà a cimentarsi in esercizi inusuali con braccia e gambe: dalla postura "a mulino a vento", fino al calcio del karateka e al darsi delle pacche sul petto. Arrivando al momento clou dello spot: il tuffo definito l’onda d’alta marea, così soprannominata per l’effetto che produce nella piccola piscina che ospita Cristiano Ronaldo e il suo insegnante d'eccezione.

Nello spot, Cristiano Ronaldo è dipinto come un allievo in grado di apprendere molto rapidamente le linee guida impartite da Busath, insegnante "oversize". Il risultato finale? Un successo. Il video ha raggiunto più di 300mila utenti sul canale Youtube della compagnia di cuffie e auricolari nelle prime 12 ore nelle quali è stato in rete e ha sfiorato i 10 milioni di visualizzazioni sull'account Instagram di CR7.

Per l’attaccante con la maglia numero 7 del Real Madrid, fresco della conquista del The Best FIFA Men's Player 2017, secondo successo di fila nelle prime due edizioni del premio, e destinato a conquistare anche il Pallone d’Oro, una parentesi comica in una fase delicata della stagione. Le Merengues hanno bisogno delle reti dell’attaccante più prolifico della loro storia per poter inseguire il Barcellona in Liga, a Cristiano Ronaldo serve ritrovare la porta con la solita continuità per bruciare altri record. Intanto, dopo le dichiarazioni rese alla fine della partita persa contro il Tottenham, nelle quali spiegava di non avere per ora intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2021, CR7 ha dimostrato di avere le carte in regola anche per un'altra carriera: quella di attore.