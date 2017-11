Dopo aver ottenuto i rinnovi di giocatori importanti come Immobile, Milinkovic e Strakosha, la Lazio sta per strappare un "sì" anche dal difensore olandese de Vrij.

4 ore fa di Elmar Bergonzini

La Lazio cresce. E punta a restare grande. Negli ultimi mesi i biancocelesti hanno chiuso importanti trattative di calciomercato interne: hanno infatti rinnovato il proprio contratto giocatori come Thomas Strakosha, Ciro Immobile e Sergej Milinkovic Savic. Ora si cerca il colpaccio: può arrivare la firma di Stefan de Vrij.

Il difensore olandese è un caso spinoso: il suo contratto scade a fine stagione (2018) e fra pochi mesi potrebbe firmare a zero per un’altra società. Su di lui c’è da tempo la Juventus, che vede in lui il sostituto ideale per Andrea Barzagli. Non un caso però se la Lazio ha deciso di fidarsi di de Vrij, mentre in estate aveva ceduto giocatori con il contratto in scadenza come Keita e Biglia.

Con l’olandese c’era comunque un’intesa. La consapevolezza che una soluzione si sarebbe trovata. De Vrij non poteva andare via a zero. In questi mesi la trattativa di calciomercato è andata avanti, il presidente della Lazio ha tirato sui centesimi, come spesso fa, ma questa volta sembra aver deciso di mollare e darla vinta alla controparte.

Calciomercato Lazio, de Vrij vicino al rinnovo

Giovedì sera, prima della partita vinta dalla Lazio con il Nizza, il direttore sportivo Tare è stato piuttosto chiaro: la speranza della società biancoceleste è quella di poter dare l’annuncio già nei prossimi giorni. La situazione è la seguente: de Vrij dovrebbe rinnovare per un anno (fino al 2019), al massimo per due, con l’inserimento di una clausola di rescissione. Lotito la voleva di 30 milioni, ma ha accettato che sia di 25. Per questo c’è stata l’accelerata.

De Vrij stesso nei giorni scorsi ha confermato di voler restare alla Lazio, anche perché i segnali che la società ha dato rinnovando il contratto ai suoi giocatori migliori sono comunque molto importanti. Per non fare uno sgarbo alla società firmerà il rinnovo, ma potrebbe andarsene già nella finestra estiva del calciomercato in cambio di un’offerta di 25 milioni di euro. In modo che la Lazio abbia dei soldi per sostituirlo. Perché i biancocelesti crescono, e puntano a restare grandi.