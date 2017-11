Il Lipsia batte 2-1 in rimonta grazie ai gol di Poulsen e Werner nel finale. Decisivo però Forsberg con i suoi lampi: è un pericolo in vista di Italia-Svezia.

55 minuti fa di Elmar Bergonzini

Nell’undicesima giornata della Bundesliga il Lipsia batte 2-1 l’Hannover in rimonta. Al gol di Jonathas rispondono prima Poulsen e poi Werner. La squadra di Hasenhuttl sale così al secondo posto a -1 dal Bayern Monaco primo ma che deve giocare con il Borussia Dortmund.

Bundesliga Lipsia batte Hannover 2-1: la gara

Dopo tre sconfitte di fila (fra campionato, Champions League e coppa di Germania) il Lipsia inizia con il freno a mano tirato. Già al 2’ l’Hannover va vicino al gol con una bella punizione di Schwegler che però sorvola la traversa. Al 4’ ecco già la seconda occasione: Klaus serve Ostrzolek che costringe Gulacsi a un miracolo. Al 16’ il Lipsia si fa vedere con un tiro di Sabitzer da fuori, ma il pericolo è relativo (sulla respinta arriva Werner che è però in fuorigioco). I padroni di casa, col tempo, vengono fuori, e provano a colpire centralmente: al 23’ Werner segna, ma è in fuorigioco. Nel primo tempo di occasioni però ce ne sono pochine: al 25’ il tiro di Klaus (Hannover) è debole, mentre Demme (27’) e Sabitzer (43’), non sono riusciti a inquadrare la porta degli ospiti con conclusioni dalla distanza. In pieno recupero ci prova Werner, ma i suo tiro viene respinto sulla traversa.

Timo Werner dopo aver colpito la traversa

La ripresa

Lo sviluppo del secondo tempo è opposto al primo: inizio calmo, poi, col passare dei minuti, emozioni a non finire. Al 49’ Jonathas sfonda sulla destra e serve Bebou che chiude il triangolo, sul tiro dell’attaccante dell’Hannover però la difesa del Lipsia chiude bene in angolo. Hasenhuttl capisce che così non la vince e manda dentro Forsberg (per Bruma) e Keita (per Laimer) e il ritmo cambia. In realtà però è l’Hannover a passare in vantaggio: al 56’ Jonathas servito da Bebou si trova in posizione centrale e, dal cuore dell’area, fa 1-0. Il Lipsia cerca il riscatto: sale in cattedra Forsberg (avversario dell’Italia con la sua Svezia). Al 70’ serve in profondità Werner con un passaggio illuminante, l’attaccante vede Poulsen sul secondo palo ed è 1-1. All’85’ ancora Forsberg, questa volta dalla bandierina: il suo cross viene respinto, la difesa dell’Hannover sale e Demme, con un lancio di 30 metri, pesca ancora Forsberg che in spaccata serve Werner che da due passi fa 2-1. Finisce così, col Lipsia che si riscatta e l’Hannover che dimostra di essere una bella gatta da pelare. Non ha vinto chi più meritava, ma la squadra più forte sì.