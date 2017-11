La squadra di Tedesco vince 1-0 a domicilio contro il Friburgo e aggancia il Borussia Dortmund al terzo posto in classifica. Il Friburgo è terzultimo.

2 ore fa

Sempre più su. Lo Schalke sembra non conoscere limiti. Nell'11esima giornata di Bundesliga il Friburgo viene sconfitto 1-0, a decidere è il gol di Daniel Caligiuri al 62'. La squadra di Domenico Tedesco ottiene così la sesta vittoria in campionato e sale a quota 20 punti agganciando il Borussia Dortmund al terzo posto in classifica. Il Friburgo è invece terzultimo con una sola vittoria all'attivo: l'ultimo successo è datato 1 ottobre, 3-1 all'Hoffenheim.

Classifica Bundesliga