L'Eintracht vince e aggancia momentaneamente l'Hannover al quarto posto a quota 18 punti. Il Werder Brema resta desolatamente penultimo in classifica con 5 punti e senza neanche una vittoria all'attivo in undici giornate.

Un piattone volante da tre punti. Così Haller decide la sfida tra Eintracht Francoforte e Werder Brema valida per l'anticipo dell'11esima giornata di Bundesliga . Alla Commerzbank-Arena apre le marcature Rebic al 17' con un fantastico destro a giro, poi al 25' il pareggio ospite in mischia che porta la firma di Moisander. A fissare il risultato sul 2-1, dopo numerose occasioni da gol sprecate da una parte e dall'altra, ci pensa Haller all'89'.

Un gol di Haller all'89' regala tre punti all'Eintracht e condanna il Werder alla sconfitta. I padroni di casa erano passati in vantaggio con Rebic, inutile il pareggio di Moisander.

