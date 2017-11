Robben e Lewandowski (doppietta) espugnano il Signal Iduna Park: Heynckes vince proprio come l'ultima volta, nella finale di Champions League del 2013.

Quattro anni e mezzo dopo, vince di nuovo Jupp Heynckes. Una partita pazzesca, giocata a ritmi fuori controllo: è il 97° Klassiker di Bundesliga tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. A trionfare 3-1, davanti al Muro Giallo e agli 80 mila del Signal Iduna Park, sono i bavaresi: proprio come nella finale di Champions League del 2013, l'ultimo incrocio tra l'allenatore 72enne e le Vespe.

A decidere quel match fu Arjen Robben: non poteva essere che lui allora a sbloccare la sfida del Westfalenstadion. Poi è Robert Lewandowski show: una doppietta (il primo gol di tacco) che lo proietta a 12 centri in campionato e gli permette di vincere il duello personale con Aubameyang (a secco da cinque partite complessive). Nel finale, chiude lo splendido il gol della bandiera di Bartra.

È un successo pesantissimo, quello costruito dai Roten tutto nel primo tempo: ora sono 26 i punti in classifica, quattro in più del Lipsia (vincitore con l'Hannover) e sei sugli stessi gialloneri, precipitati dal primo al terzo posto nel giro di due partite (un solo punto e 12 gol subiti nelle ultime quattro). Da quanto è tornato Jupp, invece, i campioni di Germania sanno solo vincere: in Bundesliga è il quarto successo consecutivo.

Bundesliga, il Bayern Monaco schianta il Borussia Dortmund nel Klassiker

Il Signal Iduna Park indossa il vestito del gran gala, dopo due sconfitte e un pareggio c'è voglia di fare il colpaccio nel Klassiker e riprendersi il primo posto. Neanche il Muro Giallo basta però ad arginare lo strapotere del Bayern Monaco. Le squadre si affrontano a viso apertissimo, ma a esultare sono solamente i bavaresi. Il vantaggio arriva già al 17', il carnefice è Robben: 11° centro per l'olandese contro il Borussia Dortmund, sua nuova vittima preferita insieme al Wolfsburg.

Prima del raddoppio di Lewandowski, in campo succede di tutto: tra il 30' e il 32' le Vespe sfiorano due volte la rete con Yarmolenko e Kagawa, mentre il numero 9 bavarese chiama Burki al salvataggio in angolo. Sul suo tacco al 37', però, il portiere svizzero non può nulla: sul cross basso di Kimmich (influenzato, non doveva neanche esserci), il bomber polacco ripete il colpo già esibito alla seconda giornata con il Werder Brema.

I bavaresi volano a +4 sul secondo posto

Nella ripresa i padroni di casa provano a riaprire la partita: Pulisic è subito straordinario a creare caos nell'area avversaria, ma Alaba chiude tempestivamente su Aubameyang. Al Westfalen però il palcoscenico è tutto per Lewa: prima un colpo di testa parato col gambone da Burki, poi uno scavetto un po' troppo pretenzioso. Il terzo tentativo della serie va a segno: minuto 67, Alaba scodella un pallone in area che Robert sfiora appena. Tanto basta per appropriarsi del suo 12° centro in Bundesliga, il 16° stagionale e il 10° realizzato alla sua ex squadra.

Nel finale il Borussia Dortmund si toglie almeno la soddisfazione di segnare il gol della bandiera: Pulisic si concede il lusso di un tunnel a Robben, il pallone arriva a Bartra che realizza il primo gol subito da Heynckes in questo campionato. Non basta però per evitare il ko: il Bayern Monaco vince e vola a +4 sul Lipsia secondo, a +6 sulle Vespe.