Il fantasista della Lazio chiamato per la doppia sfida contro Costa Rica e Russia: otto mesi fa aveva pensato di lasciare il calcio.

un'ora fa di Luca Guerra

Dal possibile ritiro dal calcio alla maglietta della Roja, la Nazionale della Spagna. Parliamo di una delle favole calcistiche di questa prima parte della stagione 2017/2018: Luis Alberto. Il numero 18 della Lazio, insostituibile della formazione di Simone Inzaghi che sta incantando la Serie A e il calcio continentale in Europa League, ha conquistato la prima convocazione del ct Julen Lopetegui in vista delle partite amichevoli contro Costa Rica e Russia.

Un traguardo meritato a suon di prestazioni, assist e versatilità: interno o trequartista alle spalle di Ciro Immobile, Luis Alberto è quasi imprescindibile negli schemi biancocelesti. Un riscatto arrivato anche "grazie" alla partenza di Keita in direzione Montecarlo e all'infortunio che sta tenendo fuori dai giochi Felipe Anderson. La ripartenza di Luis ha però radici nella parte finale della scorsa stagione. Una rete decisiva a Genova, due assist a Firenze e un bilancio magro ma non pienamente insoddisfacente: 10 presenze tra Serie A e Coppa Italia, 381 minuti complessivi e la sensazione di non aver mantenuto le promesse accese negli anni in Liga, tra Deportivo de La Coruña e Malaga.

OFICIAL | Lista de la @SeFutbol Sub-21 para los partidos ante Islandia y Eslovaquia / Spain's U21 call up #SEFlive pic.twitter.com/TRhc3tQz2B — Selección Española (@SeFutbol) November 3, 2017

Nel curriculum di Luis Alberto i colori della Spagna mancavano da più di 4 anni. 5 febbraio 2013: prima e ultima chiamata con l'Under 21. A 25 anni, per il talento di San José del Valle sembra arrivata l'ora della svolta. La verve appare quella che aveva portato nel 2013 il Liverpool a prelevarlo dal Barcellona B, prima del ritorno in Spagna.

A febbraio 2017 nella mente di Luis Alberto era ventilata un'idea: il ritiro dal calcio. Dimenticata grazie anche a Simone Inzaghi e alla vicinanza del ds della Lazio Igli Tare, riferimenti immancabili nella sua quotidianità. Alla pari della moglie Patricia e della loro figlioletta Martina, sempre presenti sugli spalti dello stadio Olimpico.

La pazienza è la virtù dei forti. Un adagio più che valido per Luis Alberto, sul quale hanno addirittura messo gli occhi gli osservatori dell'Atletico Madrid. Al momento, però, l'aria dell'Italia è troppo frizzante per pensare ai saluti. La respirerà anche con la Roja, dove troverà altri "italiani" con i quali condivide da avversario l'esperienza in Serie A come Pepe Reina e Josè Maria Callejon del Napoli, convocati come il milanista Suso.