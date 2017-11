Dopo le due giornate di squalifica Bonucci tornerà al centro della difesa. Confermati Calhanoglu e Suso dietro a Kalinic. Nel Sassuolo manca Berardi: c'è Falcinelli.

di Elmar Bergonzini

Una sola vittoria nelle ultime sei giornate di Serie A. Dal Milan ci si aspettava di più. A inizio campionato, visto il mercato, ma anche nelle ultime settimane: è mancata una vera reazione dei rossoneri. Deve arrivare in casa del Sassuolo, che però a sua volta non può permettersi passi falsi. I neroverdi sono quartultimi, a soli due punti dal Genoa terzultimo.

Una gara delicata per entrambe quindi. C’è bisogno di punti, c’è bisogno di ripartire. Il Milan ha infatti deluso anche nell’ultima partita di Europa League, anche se Montella si è affidato al turnover. In Grecia, contro l’Aek Atene, si è rivisto Montolivo, con Cutrone e André Silva in attacco. Le probabili formazioni di domenica però prevedono qualche cambiamento.

Il Milan si presenterà in casa del Sassuolo col ritrovato Bonucci. Il capitano tornerà titolare dopo aver saltato le ultime due giornate di Serie A a causa della gomitata a Rosi. La novità più importante è sicuramente lui. Montella dovrà però anche affrontare alcune assenze importanti.

Serie A 12^ giornata, le probabili formazioni di Sassuolo e Milan

Il Milan, come detto, ha bisogno di ripartire, ma nemmeno col Sassuolo sarà al completo. Mancano infatti Biglia e Bonaventura, entrambi infortunati. Nelle probabili formazioni dovrebbe quindi esserci Locatelli al posto dell'argentino ex Lazio, con Suso e Calhanoglu confermati dietro l'unica punta Kalinic. Sarà quindi ancora una volta 3-4-2-1 con André Silva nuovamente in panchina. Dietro probabile un turno di riposo per Musacchio (in campo anche in Grecia), che dovrebbe esser sostituito da Zapata. La difesa dovrebbe quindi esser composta dal colombiano, da Bonucci e da Romagnoli. Sulla mediana ci sarà Kessié affianco a Locatelli, mente sugli esterni agiranno Borini e Rodriguez. Lo svizzero ex Wolfsburg però è in ballottaggio con Calabria.

Come detto però la situazione è piuttosto delicata anche per il Sassuolo, che nella classifica della Serie A ha solo tre squadre dietro di sé. Guardando le probabili formazioni è evidente quale sia il problema in casa neroverde: manca infatti Domenico Berardi, sempre molto ispirato contro il Milan. Nel 4-3-3 di Bucchi dovrebbero quindi trovare spazio Falcinelli, Ragusa e Politano. A centrocampo c'è Magnanelli, mentre Sensi e Biondini si giocano la maglia da titolare. In difesa sono sicuri del posto Peluso, Acerbi e Cannavaro. Ballottaggio aperto fra Gazzola e Lirola. Di seguito le probabili formazioni di Sassuolo-Milan:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Sensi; Ragusa, Falcinelli, Politano. All. Bucchi.

Milan (3-4-2-1): Donnarumma; Zapata, Bonucci, Romagnoli; R. Rodriguez, Kessié, Locatelli, Borini; Suso, Calhanoglu; Kalinic. All. Montella.