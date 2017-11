Spalletti punterà sulla formazione che ha battuto il Verona, anche se Brozovic scalpita. Nei granata torna dalla squalifica Rincon e Niang va ancora in panchina.

un'ora fa di Daniele Minuti

L'Inter continua la sua rincorsa al Napoli e per la seconda volta nelle ultime tre giornate di campionato avrà la possibilità di scendere in campo prima dei partenopei (anche se di poche ore) e di portarsi momentaneamente in testa alla classifica di Serie A in caso di vittoria.

I nerazzurri infatti giocheranno domenica 5 novembre nella partita delle 12:30 contro il Torino, mentre la capolista sarà impegnata nella trasferta in casa del Chievo Verona alle ore 15:00. Conquistando i 3 punti, la squadra di Spalletti salirebbe al primo posto in attesa di conoscere il risultato dei rivali.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico dell'Inter sembra voler puntare sulla stessa squadra che ha sconfitto l'Hellas Verona nell'ultima giornata di Serie A. Il Torino di Mihajlovic si presenterà allo stadio San Siro (che si preannuncia strapieno) recuperando alcuni dei suoi giocatori chiave.

Belotti è ormai recuperato dal Torino

Serie A, probabili formazioni di Inter-Torino

Sulle probabili formazioni, i due allenatori sembrano avere pochi dubbi: giocare una volta a settimana permette a Spalletti di confermare ancora una volta in blocco la squadra che sta mantenendo medie da Scudetto in questa stagione. Per questo dovrebbe scendere in campo lo stesso 11 titolare di lunedì sera, con l'unico ballottaggio che sembra riguardare il rientrante Brozovic, che potrebbe sostituire Gagliardini nei due di centrocampo. Borja Valero farà nuovamente il trequartista, con Candreva e Perisic inamovibili dietro ad Icardi.

Anche le scelte sulle probabili formazioni per il Torino sembrano essere già fatte, con Mihajlovic che ritrova Rincon, rientrato dal turno di squalifica scontato contro il Cagliari, e Ansaldi, reduce da un infortunio e che potrebbe partire titolare contro la sua ex squadra. Acquah e Baselli dovrebbero completare il centrocampo, Niang va nuovamente in panchina, con il tridente offensivo che sarà composto da Falque, Ljajic e l'ormai ritrovato Belotti.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero, Perisic, Icardi.

All.Spalletti

Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Moretti, Ansaldi; Rincon, Baselli, Acquah; Iago Falque, Belotti, Ljajic.

All.Mihajlovic

La classifica dopo 11 giornate

Dopo 11 turni, la classifica di Serie A vede ancora in testa il Napoli con 31 punti, due lunghezze in più dell'Inter. Al terzo posto ci sono Lazio e Juventus 1 28.