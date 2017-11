Fiorentina e Roma in campo domenica alle 15. Pioli deve fare a meno di Laurini, dubbi sul lato destro per Di Francesco

0 condivisioni 0 stelle

un'ora fa

La Fiorentina per tornare a fare punti, la Roma per continuare a vincere. Gli uomini di Pioli sono reduci dalla sconfitta di Crotone (2-1), dopo un filotto di tre vittorie che aveva catapultato i Viola nelle parti alte della classifica: la Sampdoria, quinta con 20 punti, ora dista 4 lunghezze.

La Roma, dal canto suo, viaggia a ritmi altissimi in campionato così come in Coppa Campioni. Vero è che anche lì davanti le velocità sono impressionanti: tra le prime della classe, solo la Juventus è incappata in un KO nelle ultime 5 partite di Serie A: a Torino, proprio contro quella Lazio che precede i cugini giallorossi di 4 punti.

Per questo Fiorentina-Roma sarà un po' uno spartiacque per capire le reali ambizioni delle due squadre. Fischio d'inizio alle 15 di domenica, appuntamento allo Stadio Franchi di Firenze. Prima però, meglio dare un'occhiata alle probabili formazioni che scenderanno in campo.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Roma

Arriviamo dunque alle probabili formazioni che metteranno in campo i due allenatori, per arrivare nel migliore dei modi alla sosta della prossima settimana in Serie A: in campo la nazionale italiana nello spareggio contro la Svezia, in palio c'è un posto ai Mondiali di Russia.

In casa Viola Pioli non potrà contare su Laurini (al suo posto Bruno Gaspar), e deve fare i conti con i tempi di recupero di Therau: Gil Dias sta già scaldando i motori. In avanti Simeone in vantaggio su Babacar.

FIORENTINA (4-3-3): Sportiello, Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi, Benassi, Badelj, Veretout, Chiesa, Simeone, Gil Dias. Allenatore: Pioli

Nell'undici della Roma in porta confermato Alisson, Di Francesco ha qualche grattacapo a destra, viste le defezioni di Karsdorp e Bruno Peres. Se non recupera Florenzi toccherà a Manolas (o Juan Jesus). A centrocampo De Rossi, affiancato da Nainggolan e Pellegrini. Reparto offensivo afffidato El Shaarawy, Perotti e Dzeko.

ROMA (4-3-3): Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, De Rossi, Nainggolan, El Shaarawy, Dzeko, Perotti. Allenatore: Di Francesco

Serie A, le partite della 12^ giornata

Memorizzate le probabili formazioni che scenderanno in campo al Franchi, ecco il quadro della dodicesima giornata di Serie A: la giornata si inaugura sabato 4 novembre con la sfida tra Bologna e Crotone, mentre alle 20.45 in scena il derby di Genova tra Genoa e Sampdoria. Inter-Torino apre la domenica alle 12.30, poi le partite delle 15: Cagliari-Verona, Chievo-Napoli, Fiorentina-Roma, Juventus-Benevento, Lazio-Udinese. Alle 18 l'aperitivo con Atalanta-Spal, alle 20.45 posticipo Sassuolo-Milan.