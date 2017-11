La capolista Napoli gioca in casa del Chievo, l'Inter ospita il Torino in un San Siro strapieno. Lazio e Juventus scendono in campo contro Udinese e Benevento.

37 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Daniele Minuti

Dopo la conclusione del turno di coppe europee, nel weekend si giocherà l'ultima giornata del campionato italiano prima della pausa durante la quale si giocheranno gli spareggi validi per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. È quindi il momento, specie per i fantallenatori, di pensare alle probabili formazioni di Serie A per la 12esima giornata.

Il turno infrasettimanale influenzerà le scelte dei tecnici delle squadre impegnate fra martedì e giovedì, cosa che potrebbe portare a fare parecchi cambi nelle scelte degli 11 titolari. È questo il caso di Juventus e Lazio che potrebbero presentare squadre rivoluzionate rispetto ai match europei dato che sono entrambe impegnate in partite casalinghe sulla carta abbordabili.

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A delle due prime squadre in classifica, cambi obbligati per il Napoli di Sarri che ha perso Ghoulam per quasi tutta la stagione e sposterà Hysaj a sinistra inserendo Maggio, mentre Spalletti continuerà a puntare sui titolarissimi per la sua Inter.

Probabili formazioni Serie A e pronostici

Ecco dunque le probabili formazioni di Serie A per l'12a giornata di campionato, accompagnate come sempre dai sondaggi che vi permettono di fare pronostici per tutte le partite che si giocheranno fra sabato 4 e domenica 5 novembre, con Bologna-Crotone che aprirà il turno fino al posticipo serale delle 20:45 che sarà Sassuolo-Milan.

Bologna-Crotone, sabato ore 18:00

Vota anche tu! Come finirà Bologna-Crotone? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Bologna Pareggio Crotone Come finirà Bologna-Crotone? Condividi





Bologna (4-3-3): Da Costa; Krafth, Gonzalez, Helander, Masina; Poli, Nagy, Donsah; Verdi, Palacio, Di Francesco.

Squalificati: Pulgar.

Indisponibili: Avenatti, Mirante, Torosidis.

Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Simic, Ceccherini, Martella; Nalini, Barberis, Mandragora, Stoian; Trotta, Budimir.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Kragl, Tumminello.

Genoa-Sampdoria, sabato ore 20:45

Vota anche tu! Come finirà Genoa-Sampdoria? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Genoa Pareggio Sampdoria Come finirà Genoa-Sampdoria? Condividi





Genoa (3-4-2-1): Perin; Izzo, Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Bertolacci, Veloso, Laxalt; Rigoni, Taarabt; Lapadula.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Sala, Silvestre, Regini, Strinic; Praet, Torreira, Linetty; Caprari; Quagliarella, Zapata.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

Inter-Torino, domenica ore 12:30

Vota anche tu! Come finirà Inter-Torino? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Inter Pareggio Torino Come finirà Inter-Torino? Condividi





Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero, Perisic, Icardi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Vanheusden.

Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Moretti, Ansaldi; Rincon, Baselli, Acquah; Iago Falque, Belotti, Ljajic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bonifazi.

Cagliari-Hellas Verona, domenica ore 15:00

Cagliari (3-5-2): Rafael; Romagna, Andreolli, Capuano; Van der Wiel, Ionita, Cigarini, Barella, Padoin, Miangue; Sau, Pavoletti.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cossu, Cragno, Pisacane.

Hellas Verona (4-4-2): Nicolas; Romulo, Caracciolo, Heurtaux, Souprayen; Verde, B. Zuculini, Bessa, Fares; Cerci, Pazzini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ferrari, Kumbulla, Zaccagni, F. Zuculini.

Chievo Verona-Napoli, domenica ore 15:00

Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini, Inglese.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Rog, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ghoulam, Milik.

Fiorentina-Roma, domenica ore 15:00

Vota anche tu! Come finirà Fiorentina-Roma? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Fiorentina Pareggio Roma Come finirà Fiorentina-Roma? Condividi





Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone, Gil Dias.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Laurini.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; El Shaarawy, Dzeko, Perotti.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bruno Peres, Emerson Palmieri, Karsdorp, Schick.

Juventus-Benevento, domenica ore 15:00

Vota anche tu! Come finirà Juventus-Benevento? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Juventus Pareggio Benevento Come finirà Juventus-Benevento? Condividi





Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa; Higuain.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Benatia.

Benevento (3-4-2-1): Brignoli; Venuti, Antei, Di Chiara; Letizia, Chibsah, Viola, Lazaar; Cataldi, Memushaj; Iemmello.

Squalificati: Lucioni.

Indisponibili: Costa.

Lazio-Udinese, domenica ore 15:00

Vota anche tu! Come finirà Lazio-Udinese? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Lazio Pareggio Udinese Come finirà Lazio-Udinese? Condividi





Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Anderson, Wallace.

Udinese (4-3-3): Bizzarri; Larsen, Danilo, Nuytinck, Samir; Fofana, Barak, Jankto; De Paul, Perica, Lasagna.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Behrami, Hallfredsson.

Atalanta-SPAL, domenica ore 18:00

Vota anche tu! Come finirà Atalanta-SPAL? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Atalanta Pareggio SPAL Come finirà Atalanta-SPAL? Condividi





Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Palomino, Caldara, Masiello; Castagne, Cristante, Freuler, Spinazzola; Kurtic, Ilicic; Petagna.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bastoni, Gomez, Schmidt.

SPAL (3-5-2): Gomis; Salamon, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiavon, Viviani, Mora, F. Costa; Antenucci, Paloschi.

Squalificati: Schiattarella.

Indisponibili: Della Giovanna, Floccari, Meret, Vaisanen.

Sassuolo-Milan, domenica ore 20:45

Vota anche tu! Come finirà Sassuolo-Milan? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sassuolo Pareggio Milan Come finirà Sassuolo-Milan? Condividi





Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Sensi; Politano, Falcinelli, Ragusa.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Adjapong, Berardi, Dell'Orco, Frattesi, Goldaniga, Letschert.

Milan (3-4-2-1): Donnarumma; Zapata, Bonucci, Romagnoli; Borini, Kessié, Locatelli, Rodriguez; Suso, Calhanoglu; Kalinic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Biglia, Bonaventura, Conti.

La classifica dopo 11 giornate

Dopo 11 turni, il Napoli è ancora solo in testa alla classifica, con due punti di vantaggio sull'Inter. Seguono al terzo posto a pari merito Juventus e Lazio.