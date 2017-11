Ecco i consigli per il reparto arretrato: Fazio a Firenze, Radu contro l'Udinese e Masiello in casa con la SPAL. Il sondaggio: quali tra questi ha più possibilità del +3?

di Carlo Roscito

La dodicesima giornata si avvicina e voi non avete ancora studiato la formazione da schierare al Fantacalcio? Allora vi veniamo in soccorso e con questo articolo vi suggeriamo i difensori da scegliere per il prossimo week-end di campionato, l'ultimo prima della sosta per gli spareggi Mondiali.

Già vi abbiamo consigliato i portieri, ora facciamo un passo avanti, ci spostiamo di un reparto e ci occupiamo della linea difensiva, un bel dilemma soprattutto per chi sta provando l'esperienza "Mantra" del Fantacalcio (dove ogni calciatore ha un ruolo specifico).

Intanto ci teniamo a porgere le nostre condoglianze a tutti voi che avete Ghoulam: ci avete puntato quest'estate e ci avete visto lungo. Ma la sfortuna ci ha visto ancora meglio: ha preso la mira e ha colpito in pieno quello che probabilmente è il vostro miglior difensore. Maledetta Champions League, rischia di "rovinare" la vostra stagione insieme a quella del Napoli...

Pianeta Fantacalcio, 12a giornata: quali difensori schierare?

Ed ecco i nostri tre nomi: Federico Fazio, Stefan Radu e Andrea Masiello. Se li avete in rosa, non esitate a metterli tra i titolari della prossima giornata di Fantacalcio. Iniziamo con il romanista, impegnato nella complicata trasferta di Firenze. Per caratteristiche potrebbe tenere a bada uno come Simeone e, come sempre, essere pericoloso sui calci piazzati a favore. Crediamo sia giusto dargli fiducia.

Stefan Radu, 31 anni, in azione nell'ultima partita con il Benevento (1-5)

Per il secondo suggerimento guadiamo il Tevere e passiamo sulla sponda biancoceleste. Per Radu è stato un inizio convincente, sta brillando per attenzione come non mai, è alla Lazio da 9 anni e questa forse è la sua migliore stagione per rendimento. La squadra di Inzaghi ospiterà l'Udinese di Del Neri per cercare la decima vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League. Puntateci.

Andrea Masiello, 31 anni, quest'anno ha segnato 1 gol in Europa League, non ancora in campionato

Infine Masiello, uno dei bomber difensivi di Gasperini insieme a Caldara. Il secondo palo è di sua competenza su ogni corner o punizione calciata nell'area di rigore avversaria. Scommettere su un suo gol nella partita tra Atalanta e SPAL è tutt'altro che un azzardo.

Il sondaggio: quale difensore per il +3?

E ora il sondaggio, per lasciare a voi la scelta e pronosticare il +3 difensivo tra i tre nomi che vi abbiamo proposto. Fazio, Radu e Masiello: chi secondo voi ha maggiori possibilità di segnare un gol inaspettato nella dodicesima giornata di campionato?