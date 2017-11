In un circuito della California settentrionale il pilota pesarese ha sfidato il robot umanoide MotoBot della Yamaha. Ecco com'è andata.

15 minuti fa

Come se la caverebbe Valentino Rossi in una sfida contro un robot? Ci ha risposto la Yamaha che ha messo il pilota pesarese - su una R1 stradale - in pista insieme al robot umanoide MotoBot. La particolare gara si è svolta in un circuito della California settentrionale su un giro di 3 chilometri e mezzo. Il risultato? Rossi ha dato 32'' secondo al suo sfidante metallico.