Sia con Mendy che con Batshuayi, due tra i critici più celebri di FIFA 18 in relazione alle loro caratteristiche, la Konami ha provato il colpaccio: "Non vi piacete lì? Cominciate a giocare a PES 2018, vi troverete sicuramente meglio".

Ora il colosso del videogame calcistico giapponese ha a sua disposizione un altro potenziale cliente, Karim Benzema del Real Madrid, che pubblicamente si è dichiarato insoddisfatto del suo avatar nell'ultimo titolo della EA Sports.

In questo caso non si tratta della sua overall, che con i suoi 86 lo rende tra gli attaccanti più forti di FIFA 18, ma più che altro delle sue reali qualità all'interno del videogame, che a suo giudizio non corrispondono a quelle descritte nelle valutazioni del videogioco. Questo almeno è il suo pensiero, espresso al settimanale "Les Inrockuptibles":

Finalmente quando mi seleziono con il Real Madrid riesco a segnare, ma spesso mi chiedo se sto giocando con il gioco giusto. Mi hanno fatto troppo scarso, non capisco. Sono a livello 86 di bravura nel gioco, ma con il joystick in mano, ho l'impressione di essere un 53.

FIFA 18, nuovi volti nell'aggiornamento

Non si sono lamentati, ma hanno subito dei miglioramenti (seppur sotto altri punti di vista) altri giocatori, che hanno visto modificati i loro aspetti grazie all'ultimo aggiornamento di FIFA 18. Si tratta in larga parte di calciatori dei campionati britannici, ma non sono mancati innesti di volti nuovi anche in Serie A o in Ligue 1.

L'attaccante portoghese del Milan, André Silva, è completamente un altro giocatore rispetto a prima, mentre alla stella del Paris Saint-Germain, Neymar, è stata cambiata l'acconciatura e aggiunti i nuovi tatuaggi.

Inseriti poi gli allenatori delle tre neopromosse in Premier League, quindi Rafa Benitez del Newcastle, David Wagner dell’Huddersfield e Chris Hughton del Brighton. Tecnici a parte, ecco la lista dei giocatori, segnalati fino a questo momento sui forum, che hanno subito delle variazioni a seguito dell'ultimo aggiornamento: