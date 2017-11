Maurizio Sarri avrà il suo terzino sinistro: tanti profili sul taccuino del ds Giuntoli. Piace Masina del Bologna, nel mirino anche Grimaldo del Benfica, l'affare è Criscito.

un'ora fa di Francesco Bizzarri

Anticipati i piani di calciomercato del Napoli, l’infortunio di Faouzi Ghoulam ha scombinato la strategia del ds Cristiano Giuntoli. Mani nel portafogli, serve un sostituto all’altezza per continuare a sognare. Da qui fino alla fine dell’anno saranno settimane frenetiche, mentre Maurizio Sarri dovrà fare i conti con l’assenza dell’algerino sul campo: la missione forse più difficile, perché Mario Rui e Maggio non bastano.

No agli svincolati, gli azzurri arriveranno così fino a gennaio. Si cercherà il profilo giusto che potrà garantire un certo livello anche in futuro. Insomma, non un ‘tappabuchi’ per l’emergenza in difesa.

I nomi? Tanti, alcuni appetibili. Da Adam Masina ai vecchi pallini Matteo Darmian e Domenico Criscito. Una sola cosa è certa: il Napoli non dovrà farsi trovare impreparato appena il calciomercato aprirà.

Calciomercato Napoli, il ds Giuntoli e Maurizio Sarri per le strategie in difesa

Calciomercato Napoli, al lavoro per un terzino sinistro

Ecco perché Giuntoli già lavora a fari spenti. Il calciomercato aprirà ufficialmente il 1° gennaio, l’idea è quella di portare subito al Napoli un terzino sinistro. Ghoulam resterà ai box a lungo, forse fino alla fine della stagione. Primo nome sulla lista del ds: Adam Masina. Gioca nel Bologna, ha 23 anni, conosce la Serie A. Somiglia molto come caratteristiche proprio a Ghoulam. Costa circa 10 milioni di euro.

Altro profilo che piace: Alejandro Grimaldo, mancino classe ’95. Gioca nel Benfica, già l’anno scorso ha impressionato la dirigenza del Napoli in Champions League. Forte tecnicamente, deve però migliorare in fase difensiva. C’è un ostacolo non indifferente poi, il costo del cartellino: circa 20 milioni di euro. Lista della spesa finita? Non proprio. Occhio ad Alberto Moreno, 25 anni, già accostato agli azzurri nel calciomercato estivo. A Liverpool non gioca moltissimo, potrebbe essere un affare.

E infine non vanno dimenticati i soliti noti: Matteo Darmian vuole giocare per andare (si spera) al Mondiale in forma. Il Manchester United e Mourinho sono pronti a farlo partire. In Italia tornerebbe di corsa anche Domenico Criscito, in scadenza di contratto a giugno del 2018. Allo Zenit la sua esperienza è praticamente agli sgoccioli. Giuntoli continua a monitorare anche la situazione Vrsaljko: l’ex Sassuolo, con l’Atletico Madrid da due anni, ha sempre giocato poco. Potrebbe rilanciarsi in azzurro con un grande tecnico come Maurizio Sarri.