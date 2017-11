L'attaccante di Fuenlabrada lascerà i Colchoneros dopo undici stagioni (non consecutive): lo aspetta un'esperienza in Major League Soccer o in Chinese Super League.

2 ore fa di Paolo Gaetano Franzino

Tre anni dopo il suo ritorno a casa, nella prossima sessione di calciomercato, Fernando Torres lascerà definitivamente l'Atletico Madrid. La decisione, scrivono in Spagna, è stata presa direttamente dal Cholo Simeone, pronto a consegnare le chiavi dell'attacco alla coppia formata da Griezmann e il nuovo acquisto Diego Costa. Con buona pace dei loro compagni di reparto, utilizzati col contagocce in questo inizio di stagione dal tecnico argentino.

Vietto è stato in campo per 419', Gameiro per 304'. El Niño si ferma a 332 minuti giocati, dei quali 182 fatti registrare in Liga: a tutti e tre Simone ha spesso preferito gli adattati Carrasco e Correa. Per loro non c'è futuro dalle parti del Wanda Metropolitano, ma se i tifosi si scorderanno presto delle (poche) gesta di Vietto e Gameiro, lo stesso non vale per Fernando Torres, che all'Atletico Madrid gioca - eccezion fatta per una partentesi durata dal 2007 al 2015 - da quando aveva undici anni.

Nel futuro del centravanti non ci sarà una nuova esperienza in Spagna. Durante il calciomercato di gennaio, infatti, l'attaccante “emigrerà” in MLS o nella Chinese Super League nonostante la sua volontà di chiudere la carriera in maglia biancorossa.

Non sarò mai un problema per l'Atletico Madrid. Sto vivendo il sogno che avevo da bambino: spero di poter diventare il Totti o il Valeron dei Colchoneros.

Così Fernando Torres si esprimeva nell'aprile del 2016, rispondendo a una domanda relativa ai suoi obiettivi futuri. Allora il giocatore era all'Atletico in prestito dal Milan, che una volta terminato il contratto lo lasciò libero di firmare con i madrileni.

Novantuno gol dal 2001 al 2007, prima della cessione al Liverpool per 38 milioni di euro, un valore quasi da record per il calciomercato di quegli anni; ventotto reti nel corso della seconda esperienza. Lo score del Niño sarà anche calato negli ultimi anni, tuttavia l'amore per la sua squadra è rimasto tale. Non avrà un addio come quelli di Totti o di Valeron, che dopo essere diventato una bandiera del Deportivo La Coruña decise di chiudere la carriera dove l'aveva iniziata, al Las Palmas, ma il legame tra calciatore e club, almeno quello, non si spezzerà mai.