Il fuoriclasse argentino ha devoluto oltre 70 mila euro, ottenuti in tribunale contro un giornalista per un articolo risalente ai Mondiali 2014.

32 minuti fa di Stefano Fiori

Una buona causa, è proprio il caso di dirlo. Lionel Messi ha rispetto la sua promessa: il fuoriclasse del Barcellona ha devoluto l'intero risarcimento ottenuto in tribunale, dopo aver vinto - appunto - una causa contro un giornalista spagnolo. Un totale di 72.783 euro, che il numero dieci argentino ha voluto donare a Medici Senza Frontiere, la prestigiosa ONG che si occupa di portare assistenza medica e soccorso sanitario dove non viene garantito il diritto alla cura.

La sentenza del giudice, che dava ragione al campione blaugrana, era stata pronunciata nel giugno 2016. Già in quel momento, Messi aveva espresso la volontà di girare il ricavato all'organizzazione medica internazionale. La Corte Suprema iberica ha poi dichiarato che non sarà accolto alcun ricorso contro la decisione che sanziona il giornalista.

Come confermato anche dallo staff della Pulce, la somma è ora già a disposizione di Medici Senza Frontiere. A essere ritenuto colpevole è Alfonso Ussía, editorialista de "La Razón", un quotidiano spagnolo con sede a Madrid. L'articolo risale ai Mondiali del 2014, dopo la sconfitta dell'Argentina in finale con la Germania: secondo l'autore, Leo indossava un parrucchino e soprattutto ricorreva al nandrolone, un farmaco che rientra nella lista delle sostanze dopanti.

I contenuti dell'articolo sono stati ritenuti dal giudice come diffamatori. Nello specifico, il tribunale di Barcellona ha definito "oggettivamente ingiuriose e offensive" le affermazioni rivolte al diez di Rosario. Nell'annunciare che gli oltre 70 mila euro sono già a disposizione dell'ONG, l'entourage di Messi ha sottolineato come il proprio assistito continuerà a difendersi "contro le accuse false e tendenziose, che mirano a screditarlo".

Ma vediamo nello specifico le frasi utilizzate dal giornalista de La Razón, nel'articolo intitolato "Sonatina", come la poesia del poeta nicaraguense Ruben Dario presa in prestito e modificata per l'occasione: