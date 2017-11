Il centrocampista è fermo dall'ottobre del 2016 e negli ultimi due anni ha subito ben otto interventi: "Ho vissuto un incubo. Temevo di non poter tornare a camminare".

2 ore fa di Paolo Gaetano Franzino

La sua ultima partita è datata 19 ottobre 2016, un Arsenal-Ludogorets terminato 6-0 per i Gunners. Santi Cazorla aveva iniziato nella maniera migliore la scorsa stagione, con due gol e tre assist in undici gare, numeri che gli avevano garantito il ruolo da titolare nella mediana scelta da Wenger nonostante i 45 milioni spesi per Xhaka nell'estate precedente.

Lo spagnolo veniva da un campionato in cui aveva giocato poco a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. A impedirgli di scendere in campo con la maglia dell'Arsenal, dopo quel match di Champions League, è stato invece un infortunio alla caviglia risalente addirittura al settembre del 2013, durante un'amichevole tra Spagna e Cile. All'epoca il calciatore dovette stare fermo per un mese e mezzo, ma al suo ritorno continuò a sentire dolore.

L'inizio del calvario. È lo stesso Cazorla a raccontarlo a Marca:

Continuando a giocare le ferite si riaprivano. Non si cicatrizzavano e si infettavano: un incubo. Ma non ho perso il buonumore, ho ricevuto tanti messaggi: Iniesta, Silva e Villa mi scrivevano ogni giorno.

L'obiettivo di Cazorla: tornare nel 2018

In totale, sono stati addirittura otto gli interventi nell'area plantare del piede destro. L'ultima operazione risale allo scorso 29 maggio, quando a causa di una pericolosissima infezione che aveva danneggiato parte del calcagno e del tendine, gli venne ricostruito il tendine con un pezzo di pelle del braccio, dove prima c'era tatuato il nome di sua figlia.

Avevo otto centimetri di tessuto in meno. I medici inglesi mi dissero: “Se riuscirai a camminare di nuovo con tuo figlio in giardino, potrai essere soddisfatto”.

È in quel momento che Cazorla decide di affidarsi al dottor Mikel Sanchez, trasferendosi a Salamanca senza la sua famiglia. Proprio in Castiglia, il giocatore si sta preparando al grande ritorno, tra riabilitazione, piscina, pilates e bicicletta. Un mese fa ha corso per la prima volta dall'operazione, se tutto andrà bene a inizio dicembre tornerà a Londra ad allenarsi coi suoi compagni. L'obiettivo è tornare in campo a inizio 2018 e guadagnarsi il prolungamento di un contratto in scadenza a giugno.