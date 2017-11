Succede in Segunda Division B nel match tra Gimnástica Segoviana e Ponferradina.

4 ore fa

Grandi polemiche in Spagna per quanto successo in Segunda Division B (il terzo livello del calcio iberico) nel match tra Gimnastica Segoviana e Ponferradina. Le due squadre erano sullo 0-0, era in corso il terzo e ultimo minuto di recupero quando gli ospiti hanno trovato la via della rete. Peccato che nel momento esatto in cui Andy superava Pablo con un delizioso pallonetto, l'arbitro Alvaro Lopez Parra fischiava la fine dell'incontro. Inevitabili le polemiche e il caos nel post partita.