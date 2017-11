Venerdì torna in campo la Serie B con il big match tra Pescara e Palermo. Sabato di fronte Frosinone e Palermo, chiude il turno il posticipo del lunedì tra Perugia e Avellino,

un'ora fa di Michele Liberati

Tredicesima giornata di Serie B che prenderà il via allo Stadio Adriatico-Cornacchia: in campo venerdì alle 20.30 Pescara e Palermo. Biancazzurri che arrivano da due sconfitte consecutive (3 nelle ultime 6 partite disputate), e hanno l'obbligo di fornire quantomeno una prestazione soddisfacente.

L'avversario è il più ostico di tutti, primo in classifica e reduce da due vittorie: paradossalmente, il calibro degli avversari potrebbe essere uno stimolo in più per la squadra allenata da Zdenek Zeman.

Il ricco cartellone continua il sabato:occhi puntati sulla grande sfida tra Frosinone e Parma, ma sarà spettacolo anche tra Salernitana-Bari e Brescia-Venezia. Lo slot delle 15 prevede altre cinque partite: Carpi-Ascoli, Cittadella-Ternana, Entella-Cesena, Foggia-Cremonese e Novara-Pro Vercelli.

Il quadro completo della 13^ giornata

Domenica in programma un solo match, quello tra Empoli e Spezia: fischio d'inizio alle 17.30. La tredicesima giornata di Serie B si conclude domenica con il consueto posticipo delle 20.30: al Curi di fronte Perugia e Avellino.

Venerdì 3 novembre, 20.30 - Pescara vs Palermo

Sabato 4 novembre ore 15.00 - Brescia vs Avellino

Sabato 4 novembre ore 15.00 - Carpi vs Ascoli

Sabato 4 novembre ore 15.00 - Cittadella vs Ternana

Sabato 4 novembre ore 15.00 - Entella vs Cesena

Sabato 4 novembre ore 15.00 - Foggia vs Cremonese

Sabato 4 novembre ore 15.00 - Frosinone vs Parma

Sabato 4 novembre ore 15.00 - Novara vs Pro Vercelli

Sabato 4 novembre ore 15.00 - Salernitana v Bari

Domenica 5 novembre ore 17.30 - Empoli vs Spezia

Lunedì 6 novembre ore 20.30 - Perugia vs Avellino

La classifica di Serie B

Dopo dodici giornate, la classifica di Serie B è ancora cortissima: basti pensare che davanti a tutti c'è il Palermo che ha raccolto 'appena' 9 punti nelle ultime sei giornate. A una lunghezza di distanza l'Empoli, seguito da Frosinone, Parma e dalla coppia composta da Bari e Cremonese.

Gli ultimi due posti in chiave playoff sono occupati da Cremonese e Venezia. Speculare la situazione in coda: al momento l'ultimo posto è occupato dalla Pro Vercelli (10 punti), a quattro punti da

📝Conclusa la 12^ giornata! Ecco la classifica della #SerieB . Scarica l'App ufficiale per dati e statistiche ➡️ https://t.co/mxEi3V8uuZ pic.twitter.com/3qkY86Tf2R — Lega B (@Lega_B) October 30, 2017

La classifica marcatori dopo 12 giornate

In testa alla classifica marcatori di Serie B c'è l'attaccante dell'Empoli Francesco Caputo con 10 gol (a secco però nell'ultima partita contro la Salernitana). La seconda piazza è occupata dal trio Mazzeo (Foggia), Pettinari (Pescara), Nestorovski (Palermo): otto gol per loro.