Torna il campionato: il Napoli a Verona contro il Chievo, la Juve ospita il Benevento. Big match tra Fiorentina e Roma, l'Inter contro il Torino.

41 minuti fa

Prossimo turno Serie A, 12^ giornata: dopo gli impegni europei, ci si rituffa in campionato. Il Napoli capolista va al Bentegodi contro il Chievo per dimenticare la sconfitta di Champions League, l'Inter di Spalletti ospita il Torino spinto a San Siro da oltre 70mila tifosi.

Impegno facile, sulla carta, per la Juventus: all'Allianz Stadium arriva il Benevento ancora a zero punti in classifica: sarà l'occasione per onorare i 120 anni del club bianconero con una speciale maglia celebrativa.

La Lazio, dopo l'impegno di Europa League contro il Nizza di Balotelli, attende l'Udinese all'Olimpico, la Roma è chiamata alla sfida del Franchi contro la Fiorentina: è il big match di giornata. A Genova va in scena il derby della Lanterna: Genoa e Sampdoria di fronte sabato alle 20.45.

Prossimo turno Serie A, 12^ giornata

Il quadro del prossimo turno Serie A, continua con lo spareggio salvezza tra Cagliari e Verona, mentre il Bologna vuole interrompere il filotto negativo di 3 KO consecutivi contro il Crotone: appuntamento al Dall'Ara sabato 4 novembre alle 18. Il posticipo domenicale di questa giornata, alle 20.45, è tra Sassuolo e Milan, due squadre ancora in cerca di un'identità precisa.

Sabato 4 novembre, ore 18.00 - Bologna vs Crotone

Sabato 4 novembre, ore 20.45 - Genoa vs Sampdoria

Domenica 5 novembre, ore 12.30 - Inter vs Torino

Domenica 5 novembre, ore 15.00 - Chievo vs Napoli

Domenica 5 novembre, ore 15.00 - Cagliari vs Hellas Verona

Domenica 5 novembre, ore 15.00 - Fiorentina vs Roma

Domenica 5 novembre, ore 15.00 - Juventus vs Benevento

Domenica 5 novembre, ore 15.00 - Lazio vs Udinese

Domenica 5 novembre, ore 15.00 - Atalanta vs Spal

Domenica 5 novembre, ore 20.45 - Sassuolo vs Milan

Serie A, la classifica dopo undici giornate

Dopo aver visto il calendario del prossimo turno Serie A, diamo un'occhiata alla classifica. In testa c'è bagarre, con il Napoli che mantiene la testa a due lunghezze dall'Inter e a tre da Juventus e Lazio. La Roma è a -7 dalla vetta, ma deve ancora recuperare la partita contro la Sampdoria, sesta con 20 punti.

In coda il Cagliari ha 9 punti, solo tre in più del Genoa terzultimo. Inizia a farsi molto pericolosa la posizione del Benevento, ultimo a zero punti e a otto lunghezze di distanza dal primo posto utile per restare in Serie A, ora occupato da Spal e Sassuolo.