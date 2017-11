Torna la Liga, con l'undicesima giornata: il Barcellona ospita il Siviglia, il Real Madrid al Bernabeu contro il Las Palmas

Prossimo turno Liga, 11^ giornata: le grandi di Spagna si rituffano in campionato per allontanare subito una parentesi europea non del tutto positiva. Il Barcellona, dopo il pareggio senza reti in Grecia contro l'Olympiakos, ospita al Camp Nou il Siviglia (diretta su FOX Sports sabato alle 20.45).

Il Real Madrid, dopo il KO di Wembley contro il Tottenham, cerca di risalire la china in campionato: al Bernabeu arriva il Las Palmas (domenica 5 novembre alle 20.45 su FOX Sports).

Sono giorni mesti a Madrid, soprattutto in casa Atletico. Con gli ottavi di Champions League praticamente sfumati, gli uomini di Simeone cercano di uscire dal torpore almeno in campionato: obiettivo tre punti in casa del Deportivo La Coruna.

Prossimo turno Liga, 11^ giornata: il quadro completo

Ad aprire il prossimo turno Liga, la sfida tra Betis e Getafe, venerdì 4 novembre alle 21 (diretta su FOX Sports). Le sorprese stagionali Valencia e Leganes si troveranno di fronte l'una contro l'altra sabato alle 13, alle 18.15 l'Alaves fanalino di coda ospita l'Espanyol. La domenica si apre alle 12 con Levante-Girona, alle 16.15 l'Athletic Bilbao fa visita al Celta Vigo. Chiudono il quadro Real Sociadad-Eibar e Villarreal-Malaga.

Sabato 4 novembre, ore 13.00 - Betis vs Getafe (FOX Sports)

Sabato 4 novembre, ore 16.15 - Valencia vs Leganes (FOX Sports)

Sabato 4 novembre, ore 18.30 - Deportivo La Coruna vs Atletico Madrid

Sabato 4 novembre, ore 20.45 - Barcellona vs Siviglia (FOX Sports)

Domenica 5 novembre, ore 15.00 - Levante vs Girona (FOX Sports)

Domenica 5 novembre, ore 15.00 - Celta Vigo vs Athletic Bilbao

Domenica 5 novembre, ore 15.00 - Real Sociedad vs Eibar

Domenica 5 novembre, ore 15.00 - Villarreal vs Malaga (FOX Sports)

Domenica 5 novembre, ore 15.00 - Real Madrid vs Las Palmas (FOX Sports)

Classifica Liga: il Barcellona cerca la fuga

Un occhio al prossimo turno Liga, un occhio alla classifica: la clamorosa sconfitta subita a Girona dal Real Madrid, ha proiettato il Barcellona (28 punti) a +8 sui campioni di Spagna in carica, che condividono il terzo posto con i cugini dell'Atletico. A non mollare i blaugrana c'è il Valencia (24), mentre il Siviglia occupa la quinta piazza con 19 punti, due in più di Villarreal e Leganes. Parti basse della classifica: Celta Vigo, Athletic Bilbao e Depor hanno appena tre punti in dell'Eibar quartultimo, e di conseguenza ancora virtualmente salvo. Sono due le lunghezze di vantaggio sull'Eibar diciottesimo e reduce da cinque sconfitte consecutive.