Ecco i nostri suggerimenti in vista del prossimo turno: Viviano nel derby della Lanterna, Da Costa titolare in casa con il Crotone e Reina al Bentegodi con il Chievo...

un'ora fa di Carlo Roscito

Stringete i denti, è l’ultima prima della sosta. E quindi vi porterete dietro la vittoria o sconfitta del prossimo week-end di Fantacalcio per almeno due settimane, fino a quando ripartirà il campionato dopo lo spareggio Mondiale dell’Italia con la Svezia.

Ma prima di iniziare con i consigli sui portieri da schierare, come ogni volta, vi ricordiamo quello che è il programma della dodicesima giornata, spalmata tra sabato e domenica.

Si parte con i due anticipi: alle 18 Bologna-Crotone, alle 20.45 il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria. Il giorno dopo quattro slot. Il lunch match Inter-Torino, le partite delle 15: Cagliari-Verona, Chievo-Napoli, Fiorentina-Roma, Juventus-Benevento e Lazio-Udinese. E Atalanta-SPAL alle 18 e il posticipo al Mapei tra Sassuolo e Milan.

Pianeta Fantacalcio, 12a giornata: quali i portieri da schierare?

Tre suggerimenti per la porta. E iniziamo proprio con il portiere della prima partita in programma, l'anticipo al Dall'Ara tra Bologna e Crotone. Puntiamo su Angelo Da Costa, dodicesimo di Mirante ma stavolta titolare per via dell'infortunio del numero 1. I rossoblù di Donadoni arrivano da tre sconfitte consecutive (Atalanta, Lazio e Roma), contro il Crotone dovrebbero tornare alla vittoria.

Secondo consiglio, secondo match di giornata. Scommettiamo sulla Sampdoria nel derby con il Genoa e quindi su Viviano, tornato in campo con il Chievo dopo l'infortunio e lo spazio lasciato a Puggioni. Se ci avete puntato a inizio anno per il Fantacalcio, questo potrebbe essere il turno giusto per rilanciarlo.

Angelo Da Costa, 33 anni, sarà titolare nell'anticipo tra Bologna e Crotone

Avremmo tanto voluto consigliarvi Brignoli del Benevento, peccato che sia impegnato nella trasferta con la Juve. Allora il terzo nome è leggermente più scontato: Pepe Reina. Il Napoli ha subito almeno un gol nelle ultime 3 partite (Genoa, Sassuolo e Manchester City in Champions League), al Bentegodi con il Chievo crediamo che la porta partenopea tornerà a essere inviolata, nonostante il ko di Ghoulam (lesione al legamento crociato).

Il sondaggio: su chi puntate per il bonus imbattibilità?

E ora il sondaggio, dedicato alle vostre scelte, per mettere alla prova la vostra competenza di Fantacalcio. Vi proponiamo tre nomi: Handanovic (Inter-Torino), Reina (Chievo-Napoli) e Alisson (Fiorentina-Roma). Chi secondo ha maggiori possibilità di centrare il bonus +1?