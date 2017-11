NFL, infortunio shock per Zach Miller: rischia di perdere la gamba

Messico, Atlas: terribile infortunio al ginocchio per Ustari

Il bolletino medico ha parlato di "lussazione della rotula del ginocchio destro". Ancora incerti i tempi di recupero, ma di sicuro non si rivedrà a breve sul prato verde.

Dopo una gran parata, l'ex Boca Juniors ha rinviato dal fondo e si è accasciato a terra tra le lacrime. Le immagini hanno subito fugato ogni dubbio, il giocatore è stato prontamente soccorso e poco dopo accompagnato fuori dal terreno di gioco. L'incontro è terminato 1-1, ma i tifosi dell'Atlas erano tutti in ansia per le condizioni di Ustari.

Un rinvio. Un banale rinvio e il ginocchio fa crack. Sfortunato protagonista di questa storia è il portiere dell'Atlas Oscar Ustari , che all'84' del match contro il Trigres - valido per la 15esima giornata della Primera Division messicana - si è visto voltare le spalle dalla dea bendata.

