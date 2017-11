Le tre italiane impegnate in Europa League possono accedere ai sedicesimi con due turni di anticipo: segui la diretta delle partite.

L'occasione è ghiotta. Milan, Atalanta e Lazio possono accedere ai sedicesimi di finale di Europa League con due turni di anticipo. I rossoneri, in vetta al Gruppo D con 7 punti, sono impegnati alle ore 19 ad Atene contro l'AEK. In caso di vittoria la squadra di Montella si qualificherebbe al prossimo turno e trasformerebbe in due amichevoli le ultime due partite della fase a gironi.

Sempre alle 19 giocherà l'Atalanta di Gasperini, prima nel Gruppo E con 7 punti. A Nicosia, contro l'Apollon, non basterà un successo per passare alla seconda fase: servirà anche che l'Everton non vinca in Francia contro il Lione.

Chiudiamo con la Lazio di Simone Inzaghi, prima a punteggio pieno nel Gruppo K e reduce da 6 vittorie consecutive in campionato. Ai biancocelesti basterà non perdere per strappare il pass per gli ottavi. Con una vittoria sarebbero invece certi anche del primo posto nel girone.

