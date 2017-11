Il difensore rientra dal primo minuto con Romagnoli e Musacchio ai suoi lati. Montolivo giocherà al posto di Biglia, Cutrone parte titolare con André Silva.

0 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Daniele Minuti

Il Milan prova a mettersi alle spalle il momento difficile che sta passando in campionato rituffandosi nell'Europa League: stasera infatti i rossoneri scenderanno in campo per la quarta giornata della fase a gironi nella partita in casa dell'AEK Atene.

Trasferta complicata per i ragazzi di Montella, che però con una vittoria metterebbero una seria ipoteca sulla qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League, visto che al momento sono al primo posto nel gruppo D con 2 punti di vantaggio proprio sulla formazione greca.

Occhio però al clima dello stadio Spyros Louis, che si preannuncia particolarmente caldo.

Europa League, probabili formazioni di AEK Atene-Milan

La complessità dell'impegno contro l'AEK Atene per il Milan arriva anche per i problemi fisici che influenzeranno le probabili formazioni di giovedì sera: Montella infatti dovrà rinunciare a Biglia e sta pensando di dare un turno di riposo sia Suso che a Ricardo Rodriguez. Qualche cambio anche nei greci rispetto alla partita d'andata, specie nel reparto offensivo.

Bonucci torna nel Milan

Non dovrebbero esserci molti dubbi in casa dell'AEK Atene per quanto riguarda le probabili formazioni: Manuel Jiménez Jiménez schiererà una squadra a trazione anteriore per provare a superare il Milan nella classifica del girone D. I greci scenderanno in campo con il 4-2-3-1 e Livaja sarà l'unica punta. Rispetto alla partita dell'andata mancherà Mantolas per via di un problema al ginocchio e a prendere il suo posto nel tridente offensivo dietro l'ex centravanti dell'Inter sarà Klonaridis. Simoes arretra a centrocampo, Araujo sarà l'esterno sinistro.

Molte più incertezze per il Milan di Montella: l'infiammazione al tendine rotuleo sinistro per Biglia costringerà l'argentino a saltare la partita di Europa League e forse anche quella col Sassuolo di domenica. Al suo posto, chance per Montolivo. Suso è uscito malconcio dalla partita con la Juventus e Montella lo farò riposare, lanciando Cutrone nel tandem offensivo con André Silva davanti a Calhanoglu.

Locatelli potrebbe sostituire Kessié, anche se l'allenatore rossonero preferirebbe non fare troppi cambi a centrocampo. Sulle fasce, Abate è tornato ad allenarsi e giocherà, con Borini che passerà sulla sinistra mandando in panchina Ricardo Rodriguez. Bonucci torna in campo dopo aver saltato le ultime due partite di campionato per via della squalifica, ai suoi lati nella difesa a 3 ci saranno Musacchio e Romagnoli.

AEK Atene (4-2-3-1): Anestis; Bakakis, Lambropoulos, Cosic, Helder Lopes; Simoes, Galanopoulos; Lazaros, Araujo, Klonaridis; Livaja.

Milan (3-4-1-2): Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessié, Montolivo, Borini; Calhanoglu; Cutrone, Andrè Silva.

La classifica dei gironi

Ecco le classifiche di tutti i 12 gironi di Europa League dopo i primi 3 turni. Attualmente, tutte le squadre italiane sono prime nei rispettivi gruppi.