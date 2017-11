Il paragone con Eric Cantona è scattato automatico. Con tutto lo stupore possibile per un episodio così clamoroso: "protagonista", Patrice Evra. L'ex terzino della Juventus ha sferrato un calcio in faccia a un tifoso, nell'immediato pre-partita di Europa League tra il suo Olympique Marsiglia e i padroni di casa del Vitoria Guimaraes.

Un match che l'avrebbe visto partire dalla panchina, ma che invece l'ha portato a rimediare l'espulsione ancor prima del fischio d'inizio. Un vero e proprio "record" per il difensore francese: mai nessuno, nella storia della competizione, aveva ricevuto il cartellino rosso nel pre-gara.

0 - Patrice Evra is the 1st player to receive a red card before the kick off of a game in the history of the EL (2009/10). Karateka. pic.twitter.com/9Ii92bLnU7