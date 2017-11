Il Bayern ha bisogno di coprire un buco in attacco: manca la riserva di Lewandowski. Potrebbe arrivare Giuseppe Rossi che si accontenterebbe della panchina.

40 minuti fa di Elmar Bergonzini

C’è un buco, e va coperto. Anche perché già l’anno scorso, proprio da lì, è entrata l’acqua che ha fatto affondare la barca. Al Bayern Monaco manca la riserva di Robert Lewandowski. Il polacco è un giocatore molto integro, ma, nella passata stagione, ha saltato una gara particolarmente importante.

Non c'era infatti nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid, gara che il Bayern Monaco ha perso (sbagliando un rigore…), compromettendo il proprio percorso europeo. Per tutto il calciomercato estivo si è quindi parlato di un sostituto di Lewandowski, poi però non è arrivato nessuno.

Il vero obiettivo del Bayern Monaco era infatti Alexis Sanchez, anche perché poteva giocare sia sull’esterno che come punta, ma l’Arsenal chiedeva troppo per un giocatore che, è giusto ricordarlo, è in scadenza di contratto. Per questo la trattativa di calciomercato non è mai decollata e i bavaresi sono rimasti col cerino in mano. E ora il problema si ripropone: potrebbe risolverlo Giuseppe Rossi.

Calciomercato Bayern, si pensa a Giuseppe Rossi

Il buco nella rosa stava nuovamente per creare problemi. Lewandowski ha lasciato anzitempo il campo nella gara col Lipsia (per fortuna dei bavaresi già indirizzata), saltando la partita di Champions League col Celtic. Sabato il Bayern Monaco ha lo scontro diretto con il Borussia Dortmund e ha rischiato seriamente di presentarsi senza il suo attaccante principe. Per questo ora il problema è riemerso.

Per questo ora a Monaco stanno valutando vari profili che potrebbero prendere durante il calciomercato invernale. Il sogno sarebbe arrivare a Welbeck, che fra l'altro non ha ancora giocato in campo internazionale e sarebbe quindi utilizzabile anche dal Bayern. C'è poi Alcacer, che al Barcellona non trova spazio. Ci sono però anche alcune opzioni meno costose: Giuseppe Rossi è disoccupato, potrebbe essere perfetto per fare la panchina a Lewa proprio perché non verrebbe impiegato troppo e quindi non avrebbe grandi carichi.

Inoltre l’attaccante italiano non arriverebbe a Monaco con la pretesa di fare il titolare. Si pensa anche a Kiessling del Leverkusen, ma a questo punto è difficile che decida di non chiudere la carriera al Leverkusen. Se il Bayern dovesse decidere di non spendere molto il favorito sarebbe quindi Rossi, obiettivamente perfetto per coprire quel buco che, di tanto in tanto, continua a imbarcare acqua…