Liga, Bundesliga, Eredivisie e Chinese Super League: saranno 22 le partite in esclusiva sulla piattaforma Sky tra venerdì 3 e domenica 5 novembre

20 minuti fa

Il weekend di calcio in TV con FOX Sports parte venerdì 3 novembre con Liga e Bundesliga: in programma Eintracht F.-Werder Brema e Betis-Getafe.

Sabato si parte alle 13.00 con il match di Liga tra il Valencia di Zaza e il Leganes su Fox Sports, con la telecronaca di Gabriele Giustiniani. Alle 15.30, poi, in diretta sul 204 la Diretta Gol Bundesliga con i match del Lipsia e dello Schalke 04 di Domenico Tedesco.

Su Fox Sports alle 18.30, con la telecronaca di Edoardo Testoni e Federico Balzaretti, il big match di Bundesliga Borussia Dortmund-Bayern Monaco, mentre alle 20.45 in Liga il Barcellona ospita il Siviglia (telecronaca di Stefano Borghi e Dario Marcolin).

Domenica il calcio in TV inizia in Liga con la prima partita in programma alle 12.00, tra Levante e Girona su Fox Sports. Spazio poi all’Eredivisie con Ado Den Haag–Feyenoord in diretta alle 12:30 su Fox Sports Plus e Ajax-Utrecht in diretta alle 14:30 su Fox Sports. Nel pomeriggio la Liga con tre match di fila: Celta Vigo-Athletic Bilbao in leggera differita su Fox Sports alle 16:30 (telecronaca di Stefano Borghi), Villarreal-Malaga in diretta alle 18:30 su Fox Sports e Real Madrid-Las Palmas in diretta alle 20:45 su Fox Sports.

Venerdì si parte con Liga e Bundesliga

Eintracht F. - Werder Brema in diretta alle 20:30 su Fox Sports Plus (telecronaca di Pietro Nicolodi)

Betis – Getafe in diretta alle 21:00 su Fox Sports (telecronaca di Riccardo Mancini)

Calcio in TV: sabato c'è Barcellona-Siviglia

Guangzhou Evergrande Taobao - Tianjin Quanjian in diretta alle 8:00 su Fox Sports (telecronaca di Dario Mastroianni)

Valencia - Leganes in diretta alle 13:00 su Fox Sports (telecronaca di Gabriele Giustiniani)

Diretta Gol Bundesliga in diretta alle 15:30 su Fox Sports

Augsburg - Bayer Leverkusen

Amburgo – Stoccarda

Lipsia – Hannover

Borussia M. - Mainz

Friburgo - Schalke 04

Deportivo - Atletico Madrid in diretta alle 16:15 su Fox Sports Plus (telecronaca di Andrea Calogero)

Borussia Dortmund - Bayern Monaco in diretta alle 18:30 su Fox Sports (telecronaca di Edoardo Testoni e Federico Balzaretti)

Alaves – Espanyol in diretta alle 18:30 su Fox Sports Plus (telecronaca di Riccardo Mancini)

Barcellona – Siviglia in diretta alle 20:45 su Fox Sports (telecronaca di Stefano Borghi e Dario Marcolin)

CAF Champions League Wac - Al Ahly in differita alle 21.00 (telecronaca di Paolo Redi)

Domenica chiude il Real Madrid

Levante – Girona in diretta alle 12:00 su Fox Sports (telecronaca di Gabriele Giustiniani)

Ado Den Haag – Feyenoord in diretta alle 12:30 su Fox Sports Plus (telecronaca di Dario Mastroianni)

Ajax - Utrecht in diretta alle 14:30 su Fox Sports (telecronaca di Gianluigi Bagnulo)

Colonia - Hoffenheim in diretta alle 15:30 su Fox Sports Plus (telecronaca di Pietro Nicolodi)

Celta Vigo - Athletic Bilbao in leggera differita su Fox Sports alle 16:30 (telecronaca di Stefano Borghi)

Real Sociedad - Eibar in diretta alle 18:30 su Sky Calcio 12 (telecronaca di Paolo Redi)

Villarreal - Malaga in diretta alle 18:30 su Fox Sports (telecronaca di Riccardo Mancini)

Real Madrid - Las Palmas in diretta alle 20:45 su Fox Sports (telecronaca di Andrea Calogero)

Dopo aver visto tutti gli appuntamenti con il calcio in TV su FOX Sports, diamo un'occhiata alle partite della Serie A: a Genova va in scena il derby, il Napoli è chiamato alla sfida del Bentegodi contro il Chievo Verona, la Juventus ospita il Benevento. Impegno duro per la Roma a Firenze, l'Inter gioca a San Siro contro il Torino. Il posticipo è Sassuolo-Milan, domenica alle 20.45.