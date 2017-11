Un problema al polpaccio costringerà il terzino a cinque settimane di stop. Infortunio alla coscia, invece, per l'ex Valencia.

un'ora fa di Paolo Gaetano Franzino

Sergi Roberto e André Gomes salteranno la prossima partita di Champions League contro la Juventus, in programma mercoledì 22 novembre all'Allianz Stadium. Lo fa sapere il Barcellona in un comunicato apparso sul sito ufficiale, nel quale vengono specificati infortuni e tempi di recupero dei due calciatori:

Gli esami hanno confermato il problema al polpaccio della gamba destra che terrà fuori Sergio Roberto per circa cinque settimane. André Gomes ha invece riportato un infortunio alla coscia destra e rimarrà out tre-quattro settimane.

Per entrambi è stata sfortunata la partita contro l'Olympiacos, terminato sullo 0-0. Il terzino è stato costretto al cambio al 41', mentre il centrocampista, subentrato nell'ultimo quarto d'ora al compagno Denis Suarez, è riuscito a concludere la gara. Per il Barcellona è decisamente un brutto colpo, visto che con la Juventus mancheranno anche Vidal, Rafinha, Arda Turan e Ousmane Dembélé, ancora ai box dopo la rottura del tendine del bicipite femorale (ne avrà fino a gennaio).

Rispetto alla partita contro i greci, però, Ernesto Valverde potrà contare su due senatori come Gerard Piqué e Andres Iniesta: il difensore tornerà dalla squalifica, il capitano, dopo l'infortunio di qualche giorno fa, sarà arruolabile già nei prossimi giorni.

L'undici titolare blaugrana nell'ultimo Barcellona-Juventus

Probabili formazioni Barcellona-Juventus

Al netto delle assenze e nella speranza che nessun altro suo calciatore debba saltare la sfida con i bianconeri, l'ex tecnico dell'Athletic Bilbao dovrebbe confermare il 4-2-2-2 delle ultime partite, con Ter Stegen tra i pali, Nelson Semedo (in sostituzione di Sergi Roberto), Piqué, Umtiti e Jordi Alba in difesa, Rakitic e Busquets in mediana, uno tra Deulofeu e Paulinho assieme a Iniesta sulla trequarti e la coppia formata da Messi e Suarez in attacco.

In casa Juventus, attualmente, gli unici presenti in infermeria sono Mehdi Benatia e Marko Pjaca, entrambi sulla via del recupero come Benedikt Howedes, che dovrebbe esordire con il Benevento. Convalescenza a parte, comunque, Pjaca non sarà presente nella lista dei convocati di Allegri per la gara contro il Barcellona, visto che il croato, al pari di Lichtsteiner, non è stato inserito dal tecnico nella lista Uefa.