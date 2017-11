Nell'ultimo turno contro la Lazio Amato Ciciretti è stato uno dei pochissimi, se non l'unico, a salvarsi. Entrato nel secondo tempo, il 23enne romano ha provato a dare la scossa prima che i biancocelesti chiudessero i conti fissando il risultato sul 5-1.

Ma il tecnico del Benevento De Zerbi non è contento, vuole di più da lui. E soprattutto vuole che torni in fretta al top dela forma: il suo contributo è imprescindibile per interrompere la storica serie negativa di 11 sconfitte in altrettante partite di Serie A.

Al netto dei problemi fisici che hanno tormentato l'ex Roma in questo inizio di stagione, De Zerbi individua un altro problema in Ciciretti: il peso. Lo ha detto chiaramente senza fare giri di parole:

Uno stimolo, non una bocciatura. De Zerbi non vuole buttare la croce addosso esclusivamente su un giocatore:

Non cerco colpevoli, ma vista la condizione in cui siamo non abbiamo tempo per convincere chi non lo è. D'ora in avanti scenderà in campo solo chi sputerà sangue. Quello vero, non in senso figurato.