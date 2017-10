Il club bianconero ha pubblicato su Instagram delle foto ritoccate per la festa di Halloween: Buffon, Dybala e Higuain "mostri" per una notte.

2017

In attesa di scendere in campo questa sera in Portogallo contro lo Sporting Lisbona nella sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, partita che potrebbe determinare in caso di vittoria il consolidamento della qualificazione alla fase a eliminazione diretta, la Juventus ha deciso di augurare buon Halloween ai propri tifosi attraverso una serie di fotografie postate sulla pagina Instagram ufficiale del club, nelle quali alcuni dei punti di forza della rosa dei bianconeri si trasformano in creature spaventose per una notte. Fameliche e grintose, come lo spirito che ha portato alla conquista di sei scudetti consecutivi in Serie A.

Dalla maschera di Dybala in versione horror a Gonzalo Higuain nei panni di un lupo mannaro, passando per Allegri stile Conte Dracula e Pjanic nei panni di un fantasma, alcune delle icone della Juventus si trasformano in mostri che non lasciano scampo ai rivali, in pieno stile Halloween. Nella carrellata di volti non potevano mancare Gigi Buffon e Giorgio Chiellini: il portiere e capitano della Nazionale è ritratto come un alieno dotato di tentacoli, mentre il difensore centrale è ritratto alla stregua di un mutante, che compare dalle acque per fermare gli attaccanti avversari.

Una reincarnazione allegorica delle principali qualità dei campioni bianconeri, mai così prolifici in Serie A, dove oggi Barzagli e compagni sono terzi alle spalle di Napoli e Inter: in attesa di studiare il sorpasso alle rivali, un momento di goliardia sui social.

Mentre su Instagram i tifosi si scatenavano a suon di like e commenti per le immagini che ritraggono i propri beniamini in versione Halloween, sul campo la formazione allenata da Massimiliano Allegri prepara la partita in calendario questa sera (ore 20.45) allo stadio José Alvalade di Lisbona: seconda nel gruppo D di Champions League, la Juventus ha 6 punti all'attivo dopo 3 giornate. Una vittoria contro lo Sporting rappresenterebbe un'ipoteca sul passaggio del turno, in un raggruppamento guidato dal Barcellona. La vittoria per 2-0 nell'ultimo turno di Serie A sul campo del Milan ha attestato il buono stato di forma dell'organico.

Arriva #SCPJuve, la prima gara decisiva di questa @ChampionsLeague. E così è come abbiamo vissuto la vigilia pic.twitter.com/vgHQtTqMfI — JuventusFC (@juventusfc) October 30, 2017

I bianconeri, finalisti nella scorsa edizione del maggior torneo continentale, mirano ad arrivare in fondo anche in questa edizione di Champions League. Per farlo, dovranno però prima guadagnarsi il pass per la fase a eliminazione diretta. A partire da questa sera in Portogallo: in attesa che parli il campo, la squadra di Allegri ha già messo "in rete" il suo scherzetto.